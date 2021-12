L’actrice et comédienne Lucila Mariscal est hospitalisée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice et comédienne Lucila Mariscal est entrée à l’hôpital d’urgence, en raison d’un accident survenu à son domicile, situé au sud de Mexico.

Elias Cañete, représentant de Lucila Mariscal, a confirmé l’information à travers un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, où il a donné plus de détails sur ce qui s’est passé.

La chanteuse a également souligné que Lucila Mariscal est entrée aux urgences de l’hôpital le 24 décembre, après avoir subi une grave chute.

Selon les rapports, l’accident était si spectaculaire que les proches de Lucila Mariscal pensaient qu’elle s’était fracturé la hanche et elle a été immédiatement emmenée à l’hôpital.

« Merci beaucoup pour vos prières pour la santé de mon artiste représenté, mais surtout de ma grande amie Mme Lucila Mariscal. Que depuis samedi, elle est hospitalisée en urgence en raison d’une grave chute survenue à son domicile ».

Le représentant de Lucila Mariscal a souligné qu’il ne peut pas pour le moment donner de détails sur l’état de santé de Lucila Mariscal car ils sont en attente d’examens médicaux.

Ainsi, Elías Cañete a demandé de la compréhension face aux moments compliqués que vit la famille de Lucila Mariscal.

« Malheureusement, je ne peux toujours pas vous donner plus de détails jusqu’à aujourd’hui que les médecins de cet hôpital me donnent des résultats. Merci beaucoup de votre compréhension de ne pas pouvoir répondre à autant de messages et d’appels si rapidement… »