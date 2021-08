L’actrice Isabel Martínez “La Tarabilla” est décédée – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice mexicaine de cinéma et de télévision Isabel Martínez, plus connue sous le nom de “La Tarabilla”, est décédée ce samedi d’un infarctus du myocarde, ont annoncé l’Association nationale des interprètes (ANDI) et le conseil d’administration de la Maison de l’acteur.

“@ANDIMexico communique la mort sensible de la partenaire interprète Isabel Martínez“ La Tarabilla ”. Il s’est fait connaître pour sa participation à de nombreuses émissions comiques, notamment : « La hora pico » et « XHDRBZ ». Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis.

Isabel Martínez a commencé sa carrière en 1975 en tant qu’animatrice, dans l’émission “Saber y hace”, elle est devenue l’une des actrices comiques les plus remarquables de son temps, a travaillé dans divers programmes de comédie, tels que “Ma secrétaire”, “Salon de beauté », « L’hôpital du rire » et « Sous le même toit ».

Il a participé à des programmes tels que “La Hora Pico”, “Los comediantes”, “XHDRBZ” et “La petite école VIP”.

Elle a eu une carrière prolifique en tant qu’actrice de feuilleton, a fait ses débuts dans “Amor en silencio” en 1988 dans le rôle de Martina, la noble employée de la famille principale.

Sa liste comprend des mélodrames tels que « Nobody’s Love », « The Poor Relatives », « Maria Isabel », « Droplet of Love », « Angel Face » et « To Love Again ».

Au théâtre, elle a ajouté 25 œuvres en tant qu’actrice ; Il a gagné le surnom de “La Tarabilla” pour sa capacité à parler rapidement. Elle a été la partenaire sentimentale du célèbre comédien Pompín Iglesias pendant plus de 30 ans, jusqu’à sa mort en 2007. Ils ont eu un fils ensemble, Alfonso Iglesias “Pompín III”.

Informations de L’universel