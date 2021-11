L’actrice Isabel Torres fait ses adieux en vidéo avant de mourir

Photo de Pablo Cuadra / . Isabel Torres assiste à la présentation « MADO, Madrid Orgullo Online 2020 » à l’hôtel RoomMate Oscar le 26 juin 2020 à Madrid, Espagne.

L’actrice espagnole à l’affiche de la série « Veneno », Isabel Torres, a publié sur Instagram une vidéo forte et choquante dans laquelle elle fait ses adieux à ses 114 000 followers après l’évolution de son cancer du poumon dont elle souffre depuis 2018. Ses médecins Ils ont lui a donné une espérance de vie de seulement deux mois. Vous pouvez regarder la vidéo dans cet article, plus tard.

« Ma dernière vidéo » (ma dernière vidéo) est le titre tragique qu’il a choisi pour sa dernière connexion avec ses amis et followers après avoir annoncé la triste nouvelle de sa maladie. Et c’est que l’état de santé de la célèbre actrice est extrêmement délicat. Isabel était malade depuis deux ans.

Il faut se rappeler qu’on lui a d’abord diagnostiqué une maladie auto-immune qui l’a obligée à prendre des corticoïdes, pour découvrir plus tard ce cancer qui s’est métastasé dans d’autres parties de son corps, sans aucune possibilité de traitement efficace pour arrêter la maladie douloureuse.

« Une nouvelle lésion est apparue au creux de mon estomac, c’est pourquoi j’ai toujours des nausées et une envie de vomir et cette nouvelle que j’ai dans le dos qui, apparemment, est un nouvel adénome », a également expliqué l’actrice.

« Ce que nous vous disions, c’est qu’Isabel souffre d’une tumeur et que la maladie s’est développée avec des métastases qui ont déjà atteint les os. Il a dû retourner à l’hôpital et le diagnostic des médecins n’est pas une bonne nouvelle : ils lui ont donné jusqu’à deux mois à vivre.

Une vidéo d’un ‘à bientôt’

Dans la vidéo de plus de cinq minutes, « Ma dernière vidéo… A bientôt », l’actrice a ouvert son cœur à ses amis et followers pour exprimer ce qui suit :

« C’est la dernière vidéo que je vais faire pour l’instant. J’ai été très malade et je voulais vous dire un peu comment je vais. J’ai eu un peu plus de métastases osseuses et c’est pourquoi j’ai été admis à l’hôpital, bien que maintenant je sois chez mon meilleur ami », entend-on dire Torres.

« Voyons si je m’en remets, et si je ne m’en remets pas, alors aussi. Qu’est-ce-qu’on va faire? La vie est si capricieuse. La vie est très belle et il faut la vivre », a-t-il ajouté.

Isabel s’est également adressée à tous ceux qui se sont solidarisés pour son état, les remerciant pour toutes les expressions d’affection qu’ils ont exprimées tout au long de cette période, après avoir rendu publique la souffrance de son cancer.

« Merci les amis, » qui ont été à mes côtés, qui m’ont toujours beaucoup soutenu. » « Merci la famille ».

L’artiste a également fait ses adieux à ses fans : « C’est juste pour ça, que je t’aime très fort. Ils ne savent pas ce qui me fait mal. La douleur est la pire chose que j’ai, mais bon, c’est ce que c’est. Je voulais dire bonjour à tous ceux qui me saluent en ce moment, mais je ne peux pas, ça fait très mal, ça fait très mal, beaucoup, beaucoup, mais bon c’est comme ça. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi », a exprimé Isabel Torres.

« Si je m’en sors, je me reconnecterai, et si je ne le fais pas, ça a été un plaisir de les rencontrer, » termina Isabel avec un sourire.

« Vivez cette belle expérience qu’on appelle la vie. Je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous et à bientôt si Dieu le veut. Et sinon, rendez-vous au paradis », a-t-il conclu.

Cette publication est immédiatement devenue virale, et les voix d’encouragement comme celles de Caroline n’ont pas attendu, qui a écrit : « Je voulais envoyer un message à une amie », D’ici, un très gros bisou », « On t’aime.

Carlos Sobera a également applaudi la bravoure de l’actrice : « Quelle force elle a eue. » « Ces personnes comme celle-ci sont un merveilleux exemple à tout moment de la vie », a-t-il ajouté.

De leur côté, ses co-stars Daniela Santiago et Jedet, présentes aux Ondas Awards où elles ont reçu le prix que les trois ont remporté pour ‘Veneno’, l’avaient également très présente. « Avant tout, je tiens à remercier Isabel Torres, qui ne peut pas être avec nous aujourd’hui », a déclaré Jedet, ajoutant : « Elle m’a beaucoup inspiré et a fait un travail incroyable.

Santiago lui a également dédié le prix : « Il traverse des moments difficiles. J’espère que tu vas mieux, partenaire », a-t-il déclaré.

