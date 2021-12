L’actrice japonaise de la Reine des neiges Sayaka Kanda est décédée à 35 ans

La communauté des acteurs a perdu une étoile brillante.

Chanteuse, actrice et star d’anime Sayaka kanda, qui a interprété le rôle d’Anna dans la version doublée en japonais de La Reine des neiges de Disney, est décédée à l’âge de 35 ans, a confirmé une déclaration sur son site Internet. Le message, écrit par l’agence de Sayaka et traduit en anglais, indiquait que la « cause de sa mort était un choc polytraumatisé » dû à une chute apparente.

Selon Kyodo News, Sayaka — la fille de l’acteur masaki kanda et chanteur Seiko Matsuda—A été retrouvée le samedi 18 décembre, « allongée dans un espace extérieur au 14e étage de l’hôtel de 22 étages » où elle séjournait dans le nord du Japon. Elle a été emmenée à l’hôpital où son décès a été constaté. Une enquête est actuellement en cours.

Le rapport, citant des producteurs, indique que Sayaka avait répété la comédie musicale My Fair Lady le vendredi 17 décembre, mais ne s’est pas présenté le lendemain pour une représentation. Dans sa dernière publication sur Instagram le 17 novembre, Sayaka peut être vue en costume pour la production.