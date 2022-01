L’actrice Joan Copeland décède à New York à l’âge de 99 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice américaine Joan Copeland, connue pour ses nombreux rôles dans des pièces de théâtre de Broadway et des séries télévisées bien connues, est décédée mardi à New York à l’âge de 99 ans, selon divers médias mercredi.

Son fils, Eric Kupchik, a confirmé la nouvelle au Hollywood Reporter, notant que Copeland est décédé dans son sommeil à son domicile de Manhattan, sans que la cause du décès ne soit connue pour l’instant.

L’actrice, sœur du dramaturge Arthur Miller, a choisi Copeland comme nom de scène pour se distinguer de lui lorsqu’elle a fait ses débuts à Broadway en 1948 avec la pièce Sundown Beach.

« Je ne voulais pas (utiliser) Miller pour des raisons évidentes, je ne voulais pas profiter du nom de mon frère », expliquait-il dans une interview au New York Times en 1981.

Au fil des ans, cependant, Copeland a joué sur scène dans certaines pièces écrites de Miller, telles que The American Clock (1980), pour laquelle il a remporté le Drama Desk Award pour sa performance.

En plus de la scène, l’interprète a connu une carrière réussie sur le petit écran, avec des rôles dans de nombreux feuilletons tels que Love of Life, Search for Tomorrow et One Life to Live et dans des séries très populaires telles que Law and Order.

Au cinéma, elle est apparue entre autres dans The Goddess (1958), un film prétendument basé sur la femme d’Arthur Miller et la belle-sœur de Copeland, Marilyn Monroe.

Né à New York, Copeland a été marié à l’ingénieur George J. Kupchik de 1946 jusqu’à sa mort en 1989 et laisse derrière lui un fils.

Source : Cependant