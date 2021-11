L’actrice Kristy Swanson hospitalisée pour un traitement COVID-19

Kristy Swanson, la « Buffy » originale, a été hospitalisée dimanche dans le New Jersey pour un traitement contre le COVID-19.

« Des prières pour moi s’il vous plaît. Hier, j’ai fait un tour en ambulance à l’hôpital. Je suis toujours ici avec une pneumonie, je suis sous oxygène, etc., tous liés au covid bien sûr. Je suis de bonne humeur et entre de bonnes mains », a tweeté lundi l’interprète de 51 ans.

Swanson – qui est apparue dans trois épisodes de «SEAL Team» de CBS en 2019 et a depuis lors quelques sorties télévisées et numériques à son actif – a précisé quelques heures plus tard qu’elle avait été confrontée au virus pendant un certain temps avant le cours de sa maladie a changé.

« J’étais juste à la fin de mon diagnostic de Covid quand il a sauté dans mes poumons », a-t-elle tweeté. « Alors ils me traitent avec du baricitinib et des anticoagulants pour que je ne coagule pas. Je vais bien. »

Swanson a également félicité les personnes qui prenaient soin d’elle et était de bonne humeur pour noter que les ambulanciers qui l’avaient transportée au Virtua Memorial Hospital à Mount Holly, NJ, étaient « chauds ».

Swanson a créé le rôle de Buffy dans le film de 1992 alors qu’elle avait 22 ans et a continué à travailler régulièrement depuis lors à la télévision et au cinéma. En mars 1997, la série télévisée « Buffy contre les vampires » a été lancée sur la WB avec Sarah Michelle Gellar, âgée de 19 ans, dans le rôle-titre, les retombées atteignant finalement l’original dans l’histoire de la culture pop.

Le baricitinib, un médicament contre la polyarthrite rhumatoïde, a été approuvé il y a près d’un an par la FDA pour une utilisation en combinaison avec le médicament antiviral remdesivir contre COVID-19 et a obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’agence en juillet pour être utilisé seul. Les directives de traitement COVID-19 des National Institutes of Health recommandent le baricitinib comme option thérapeutique en plus du stéroïde dexaméthasone pour les patients hospitalisés qui nécessitent une supplémentation en oxygène à haut débit.

