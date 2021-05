L’actrice Laisha Wilkins demande l’agression des brigadistes au milieu de la rue

Dans une deuxième vidéo, l’actrice de 44 ans jette le téléphone portable en raison de l’agression de l’homme qui, visiblement agacé, lui a demandé de ne pas l’enregistrer. Plus tard, par le même média, elle a remercié les personnes qui sont intervenues dans l’incident et s’est dite reconnaissante de la solidarité manifestée dans la situation compliquée qu’elle a vécue en pleine rue.

Wilkins a assuré que ce samedi il se rendrait auprès des autorités correspondantes pour porter plainte.

@laishawilkins, je vous présente mes excuses, hier encore je défendais et présentais mes propositions pour éviter que ce type de situation ne continue à rester impuni, je passais en revue avec mon équipe de campagne et apparemment ce personnage que vous montrez, en effet … – Dolores Padierna (@Dolores_PL) 8 mai 2021

Il est à noter que la candidate Dolores Padierna a répondu à l’actrice et lui a présenté des excuses.De plus, elle s’est complètement dissociée de tout lien avec son agresseur et a déclaré qu’elle était disposée à collaborer avec Laisha dans sa plainte.

“Je vous présente des excuses, hier encore, je défendais et présentais mes propositions pour éviter que ce type de situation ne continue à rester impuni, je passais en revue avec mon équipe de campagne”, lit-on dans le tweet du candidat.