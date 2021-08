L’actrice Lilia Aragón est décédée à 82 ans – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’Association nationale des acteurs (ANDA) a confirmé le décès de la première actrice Lilia Aragón del Rivero à l’âge de 82 ans.

Nous regrettons profondément le décès de notre collègue Lilia Aragón del Rivero. Nos sincères condoléances à sa famille et ses amis. Repose en paix », a écrit l’ANDA sur ses réseaux sociaux.

Lilia Aragón a été secrétaire générale du syndicat des acteurs de 2006 à 2010.

Son dernier feuilleton était “Surmonter la peur” en 2020.

Lilia Aragón était une interprète mexicaine renommée qui s’est également aventurée en politique.

Avec une trajectoire de plus de cinq décennies, elle a non seulement participé à de nombreuses productions, mais a également été une promotrice engagée de la lecture dans les cycles que l’INBAL réalise à la fois à Mexico et à l’intérieur de la République.

