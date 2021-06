L’actrice Lisa Banes décède après avoir été écrasée à New York – El Sol de México

L’actrice américaine Lisa Banes, connue pour ses rôles dans les films “Cocktail” ou “Gone Girl” (“Lost”), est décédée après avoir été dans un état critique depuis le 4 juin, après avoir subi un accident de voiture à New York.

L’actrice, qui a été heurtée par un cyclomoteur dont le conducteur a pris la fuite, est décédée lundi, selon les médias locaux.

“Nous sommes navrés par le décès tragique et insensé de Lisa. C’était une femme de grand esprit, de gentillesse et de générosité et dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou devant une caméra et plus encore à sa femme, sa famille et ses amis Nous avons eu de la chance de l’avoir dans nos vies », a déclaré son manager David Williams, selon NBC.

Le 4 juin, la police de New York a reçu un appel d’urgence vers 18H30 (22H30 GMT) pour signaler une collision d’un véhicule, qui avait heurté une personne dans la partie ouest de Manhattan, près du centre culturel populaire. Lincoln Center.

“A leur arrivée, les agents ont observé une femme de 65 ans allongée sur la route avec une grave contusion à la tête”, a confirmé la police, qui a relevé que Banes avait ensuite été transféré à l’hôpital Mount Sinai Saint Luke, dans un état très grave. . . .

L’incident fait l’objet d’une enquête par le service des collisions de la police, qui a déterminé que Banes traversait Amsterdam Avenue lorsqu’un cyclomoteur l’a frappée, puis elle s’est enfuie.

Selon son représentant, Banes est resté à l’hôpital Mount Sinai Morningside et a subi un traumatisme crânien grave dont il n’a pas pu se remettre.

Banes a joué au cinéma, à la télévision et dans des pièces de théâtre. En 1981, elle a remporté le Theatre World Award pour son interprétation d’Alison Porter dans “Don’t Look Back in Anger” et a reçu une nomination pour la meilleure actrice au Drama Desk Award pour son rôle dans “Isn’t it Romantic?” en 1984.

De plus, il est apparu fréquemment dans les séries “The King of Queens”, “Six Feet Under”, “Nashville” et “Royal Pains”, et a joué des personnages centraux dans les films “Cocktail” (1988) et “Gone Girl” ( 2014).