L’actrice Livia Brito a renversé Aracely Arámbula dans le rôle de Catrina

Livia Brito surpasse Aracely Arámbula dans le rôle de la belle Catrina | Instagram

Récemment, la coquette actrice cubaine Livia Brito a partagé une vidéo où elle faisait référence à ce 2 novembre, portant un look comme un catrina, surpassant la belle mexicaine Aracely Arambula.

Malgré que Livie Brito Protagoniste de tubes tels que La Desalmada, La Piloto et Niña Italiana Viene a Mararse, elle est originaire de l’île de Cuba et vit au Mexique depuis plusieurs années, elle s’est donc probablement déjà habituée aux traditions mexicaines.

L’un d’eux est que dans une grande partie du pays, le 2 novembre, des autels sont faits pour les personnes et les proches qui ne sont plus avec nous, c’est la façon dont les Mexicains ont pour célébrer leur départ en se souvenant d’eux et en leur rendant honneur .

Cela peut vous intéresser : Gaby Spanic s’apprête à participer à une autre émission de téléréalité

Vous avez sûrement vu à un moment donné le film Disney Coco, qui reflète parfaitement les coutumes mexicaines, c’est quelque chose de très similaire à la réalité.

Et en parlant justement de ce film sorti le 27 octobre 2017, c’est l’une des chansons qui apparaît dans le film qui joue dans la vidéo de Livie Brito.

La mélodie s’intitule « Poco Loco », interprétée par les protagonistes du film Coco, dont les voix au Mexique ont été doublées par Gael García Bernal et Luis Ángel Gómez.

Livia Brito surpasse Aracely Arámbula dans le rôle de la belle Catrina | liviabritopes Instagram

Livia porte ce qui semble être un filtre de catrina, et au-dessus de ses cheveux, elle porte également un autocollant qui est un magnifique bandeau à fleurs, vous pouvez le voir à moins que vous ne prêtiez trop d’attention aux détails, il est aussi magnifique dans ce micro vidéo.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

D’autre part, l’ex-compagne coquette de Luis Miguel la belle Aracely Arámbula s’est maquillée pour ressembler à une catrina un peu plus formelle.

Les couleurs et les formes qu’il a utilisées nous ont rappelé un beau papillon, ainsi qu’une combinaison de plusieurs fleurs peintes sur son visage dans des tons roses.

À vrai dire, il y avait plusieurs photos partagées par la protagoniste de La Doña et La Patrona, chacune avait un style différent, même si elle portait toujours sa beauté et ses beaux yeux noisette, comme elle le fait habituellement avec chacune de ses publications.

En ce qui concerne Brito Pestana, bien qu’apparemment plus simple, la symétrie des formes et des couleurs la rend encore plus précieuse que toute autre, même s’il convient de noter que sa beauté au départ l’aide beaucoup à y parvenir.