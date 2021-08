L’actrice Lyndsay Price s’associe à PerfectDD pour aider la communauté asiatique – WWD

L’entrepreneure américano-coréenne Alice Kim a lancé une campagne pour aider les gens à parler de la communauté américaine d’origine asiatique et insulaire du Pacifique.

Plus de 9 000 incidents haineux contre des personnes de cette communauté ont été signalés aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon l’organisation à but non lucratif Stop AAPI Hate.

En tant que fondatrice de PerfectDD, une entreprise de vente directe aux consommateurs qui promeut la positivité corporelle et vend des hauts pour les femmes à forte poitrine, Kim s’est associée à son amie actrice Lindsay Price pour l’initiative. Lancée mardi, la collection #SpeakUpSpeakOut comprend des sweat-shirts en édition limitée, dont tous les bénéfices nets seront reversés à Heart of Dinner, une organisation à but non lucratif basée à New York qui a fourni plus de 80 000 repas à des personnes âgées asiatiques.

Le moment du lancement coïncide avec la Journée nationale des organisations à but non lucratif et la collection est disponible sur le site en ligne de PerfectDD. Les sweat-shirts sont vendus au prix de 95 $ et 195 $.

Kim, qui est directeur général, a déclaré : « Les Asiatiques sont connus pour être calmes et soumis. Il est important de partager notre histoire, alors nous avons pensé : « Vous voulez entendre une histoire ? » évoquerait juste cela.

Kim veut que le slogan soit un déclencheur de conversation, qu’il s’agisse d’une conversation personnelle sur l’expérience asiatique ou simplement pour dire que vous soutenez une initiative. Dans cet esprit, le hashtag #SpeakUpSpeakOut a été créé pour encourager les membres de la communauté à s’exprimer.

Price, qui est apparu dans “Beverly Hills, 90210” et “Lipstick Jungle”, entre autres rôles, a noté que dans l’industrie du cinéma et de la télévision “il était évident que les histoires asiatiques n’étaient visibles que dans les personnages secondaires et auxiliaires que nous sommes. Les temps changent enfin et nous devons entrer dans le moment présent.

Price a déclaré: “Je veux encourager notre communauté à partager la beauté et la douleur de leurs histoires haut et fort et à occuper l’espace qu’elles méritent plutôt que de rester silencieuses et petites.” Elle a ajouté que “la seule façon de mettre fin aux stéréotypes et à la haine est de se comprendre, de se relier et de se connecter les uns aux autres”.