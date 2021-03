L’actrice Mara de Modern Warfare fait interdire deux streamers Twitch pour avoir triché dans Warzone

Deux streamers Call of Duty: Warzone ont été interdits pour tricherie après avoir été signalés par un observateur improbable.

Alex Zedra, l’actrice derrière Call of Duty: Guerre moderne‘s Mara, est elle-même un streamer Twitch qui joue Warzone et autres jeux. Vendredi, Zedra s’est rendu sur Twitter pour signaler deux streamers pour tricherie, montrant un clip assez suspect de l’un d’eux.

IcyVixen et BeardedBanger sont les streamers Twitch en question, un couple dans la vraie vie qui joue ensemble sur Twitch. Zedra avait hébergé le flux d’IcyVixen sur sa chaîne dans le passé, avant de prendre conscience d’une précision suspecte dans son gameplay.

Hé @Tic J’ai organisé un piratage de streamer pendant un tournoi… je pensais juste que tu devrais le savoir. IcyVixen et BeardedBanger. pic.twitter.com/ZQgEpAgYeM – ALEX ᡕᠵ᠊ᡃ ່ ࡚ࠢ࠘ ⸝ ່ ࠡࠣ᠊ ߯ ᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘ 𐡏 💕 (@Alex_zedra) 12 mars 2021

Comme vous pouvez le voir dans le clip publié par Zedra, IcyVixen a pu localiser l’ennemi, apparemment à travers une petite colline, et s’est immédiatement accroché à lui dès qu’elle en est sortie. BeardedBanger au départ s’est défendu et son partenaire, mais a réussi à se faire bannir peu de temps après IcyVixen lorsque les joueurs ont découvert que lui aussi avait triché.

Sauté sa dernière vod et a obtenu ces joyaux de lui wallhacking / aimbotting, fléchissant son KDR 🤡 pic.twitter.com/xYGDoABngG – prêteurs 💜 (@lendies) 12 mars 2021

« Merci Twitch d’avoir banni les pirates les plus toxiques que j’ai jamais rencontrés au cours de mes 5 années passées sur cette plateforme », plus tard Zedra tweeté. «Je suis content d’avoir pu le voir être banni de Live après avoir été traité de salope et de les avoir 1v1 alors qu’ils piratent de manière flagrante.»

Warzone a longtemps eu des problèmes de triche, qui ont récemment atteint un paroxysme lorsque plus d’un streamer s’est fait prendre en train de tricher dans des tournois en ligne. Bien que Raven continue d’interdire les tricheurs par vagues, il est difficile de faire confiance au gameplay de haut niveau de Warzone ces jours-ci, car la réputation du mode a été entachée. La semaine dernière, un nouveau hack a été repéré qui permet aux tricheurs de mettre fin aux matchs de Warzone à tout moment.