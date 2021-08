L’actrice Markie Post décède à 70 ans des suites d’un cancer

in

Message de Markie

. – Markie Post, l’actrice connue pour ses rôles dans “Night Court” et “The Fall Guy”, est décédée. Il avait 70 ans.

Post est décédé samedi, a confirmé dimanche sa manager Ellen Lubin Sanitsky de Wright Entertainment à CNN.

“Avec une grande tristesse, la famille de l’actrice Markie Post partage ce soir son décès après une bataille de trois ans et dix mois contre le cancer”, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Post a choisi de continuer à travailler malgré la lutte contre le cancer et les traitements de chimiothérapie, “déterminé à en faire son” travail annexe “”, indique le communiqué, ajoutant que l’actrice a joué un rôle dans un film de Noël à vie et était une guest star fréquente sur l’ABC série “The Kids Are Alright” pendant ce combat.