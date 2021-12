L’actrice mexicaine Carmen Salinas est décédée

. Carmen Salinas

Après plusieurs semaines dans le coma après avoir subi un accident vasculaire cérébral, l’actrice, productrice et femme d’affaires mexicaine Carmen Salinas Lozano est décédée à l’âge de 82 ans dans la nuit du jeudi 9 décembre 2021.

Salinas, qui était hospitalisée depuis le 11 novembre de cette année, dans un centre médical de Mexico, a souffert de plusieurs problèmes de santé qui l’ont amenée à être en soins intensifs et dans le coma. Bien que ses proches aient déclaré que l’actrice semblait se rétablir, la famille a confirmé la nouvelle de sa mort via leurs réseaux sociaux avec un communiqué officiel.

« Pour sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons que l’actrice Carmen Salinas est décédée aujourd’hui, le 9 décembre 2021. Nous remercions toutes vos expressions de soutien et de respect pour notre famille : ainsi que les expressions d’affection et de prières que vous avez offertes. à notre famille bien-aimée Carmelita Salinas », indique le communiqué.

De igual manera, la información de la muerte de la famosa “Corcholata” fue confirmada por su productor, Juan Osorio Ortiz, quien por medio de su cuenta en Twitter escribió “Esta noche será recordada con una gran tristeza, ⁦Carmelita Salinas, ya está avec Dieu. Nous laissant son grand héritage ».

Cette nuit restera dans les mémoires avec une grande tristesse, Carmelita Salinas, tu es déjà avec Dieu. Nous laissant son grand héritage. RIP ️ pic.twitter.com/5mTp0Jk29g – juan osorio ortiz (@osoriojua) 10 décembre 2021

De même, et comme indiqué dans le communiqué, les détails sur ses services funéraires seront publiés plus tard, ont déclaré les proches de la Mexicaine.

Carmen Salinas a passé ses derniers jours dans le coma, respirant grâce à l’aide

Elle a été hospitalisée le 11 novembre à travers une déclaration qui disait : « La famille Salinas partage avec vous que la première actrice Carmen Salinas traverse une situation de santé difficile, c’est pourquoi elle reste dans la zone de soins intensifs où les médecins spécialistes s’occupent d’elle. ce « .

Carmelita Salinas était dans le coma pendant plusieurs jours en raison d’un accident vasculaire cérébral, selon le premier rapport médical publié par sa petite-fille Carmen Plascencia et son neveu Gustavo Briones. Aux médias du programme Hoy, sa petite-fille Carmen Plasencia a déclaré à l’époque que « ma grand-mère est dans le coma avec ses organes qui fonctionnent naturellement, c’est-à-dire qu’elle les fait fonctionner. Le diagnostic est un accident vasculaire cérébral et nous attendons de voir comment il évolue. »

Qui était Carmen Salinas ?

Née à Torreón, dans l’État septentrional de Coahuila en 1939, l’actrice était l’une des plus aimées du pays mexicain, après ses apparitions reconnues dans des feuilletons tels que María la del barrio (1975), La misma luna (2007) et Mujeres Asesinas 2, Ainsi, la nouvelle de sa mort a choqué ses followers et les personnalités du divertissement.

La chaîne des stars a écrit : « Le monde du divertissement s’habille de deuil pour la mort sensible de la légendaire actrice de cinéma, de théâtre et de télévision Carmen Salinas. Repose en paix 🕊 ».

Le monde du divertissement porte le deuil de la mort sensible de la légendaire actrice de cinéma, de théâtre et de télévision Carmen Salinas. Repose en paix https : //t.co/Bml7QGfafN – Les Etoiles (@Canal_Estrellas) 10 décembre 2021

Carmen Salinas est allée à l’école primaire d’Alfonso Rodríguez, c’est dans cette institution que son désir d’art s’éveillera. C’est là qu’il fait ses premiers pas dans le monde artistique. Quand il était un peu plus âgé, Salinas a participé à des concours de beauté et de talent, grâce à cela, il a commencé à avoir des représentations dans des théâtres de Coahuila et de Mexico tels que la célèbre discothèque El Patio, selon le LA Times.

Son incursion dans le milieu du spectacle a eu lieu dans la telenovela « Le quartier » (1964) et a fait partie du cinéma dit mexicain ficheras pour avoir participé à des films tels que « La vie inutile de Pito Pérez » (1970) ou étant le personnage de La Corcholata dans « Bellas de noche » (1975), rapporte le Colombien.

Son passage à la télévision lui a laissé 22 feuilletons, dont « María Mercedes » (1992), « María la del Barrio » (1995-1996), « Mon petit malice » (1997-1998), « Embrasse-moi très fort ‘ (2000-2001) et ‘Jusqu’à ce que l’argent nous sépare’ (2009-2010).

Carmen Salinas a épousé Pedro Plascencia en 1956, avec qui elle a eu trois enfants : Pedro, María et Jorge.

Par ailleurs, Salinas s’est également impliquée dans la vie politique en rejoignant le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), dont elle a été députée de 2015 à 2018.

Enfin, et selon le site Celebrity Neth Worth, spécialisé dans la fortune des célébrités, Salinas a réalisé une fortune nette d’un total de 20 millions de dollars, une somme d’argent qu’il a accumulée tout au long de ses années de personnalité publique.

Aujourd’hui, nous devons dire au revoir avec une profonde tristesse à une femme qui a marqué l’histoire à la télévision et au cinéma au Mexique. Son charisme remplissait de lumière n’importe quel endroit où elle se trouvait et c’est ainsi que je me souviendrai d’elle. A sa famille j’exprime mes plus sincères condoléances. QDEP Carmen Salinas. pic.twitter.com/tPKfup7pnr – Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 10 décembre 2021

LIRE LA SUITE: Un couple afro-américain a été contraint d’abandonner son vol American Airlines [VIDEO]