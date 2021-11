L’actrice mexicaine Carmen Salinas est hospitalisée

(CNN espagnol) – L’actrice mexicaine populaire Carmen Salinas a été admise dans un hôpital de Mexico jeudi après avoir subi un accident vasculaire cérébral, a confirmé sa famille à CNN.

Gustavo Briones, le neveu de Salinas, a déclaré que l’actrice et productrice de 82 ans est dans un coma naturel et que sa santé est grave, bien que stable. Il a indiqué qu’il est connecté à un respirateur artificiel, sans donner plus de détails.

« Hier soir, il est revenu du travail, a dîné, a regardé son feuilleton et est allé se baigner. Quand cela a pris plus de temps que cela n’aurait dû, les employés qui l’assistaient se sont rendu compte que ma tante était au sol s’est évanouie et ont prévenu la famille », a déclaré Briones lors d’un bref entretien téléphonique.

Auparavant, la famille Salinas avait signalé que l’actrice avait été hospitalisée, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

« La famille Salinas partage avec eux que l’actrice principale, Mme Carmen Salinas, traverse une situation sanitaire difficile, c’est pourquoi elle reste dans la zone de soins intensifs où la soignent des médecins spécialistes », ont rapporté ses proches dans le message.

Quelques heures avant son hospitalisation, Carmen Salinas avait médiatisé la telenovela « Ma fortune t’aime » sur Facebook et Twitter, à laquelle elle participe actuellement.

Originaire de l’état du nord de Coahuila, Salinas est entré dans le monde du divertissement à un très jeune âge. Son personnage de « La Corcholata » dans des films comme « Bellas de noche » et « La pulquería » lui a fait gagner en popularité au Mexique.

La liste des feuilletons télévisés de Televisa dans lesquels il a participé à près de six décennies de carrière artistique comprend « Mon mari a une famille », « Rêve d’amour », « Mon cœur est à toi » et, plus récemment, « Ma fortune t’aime . »

Son charisme l’a emmenée à Hollywood, où elle a participé aux films « Man on Fire » et « The Same Moon ».

En tant que producteur, Salinas s’est distingué par la mise en scène « Aventurera », qui a duré plusieurs années sur le panneau d’affichage et dans laquelle il a eu la participation d’actrices telles que la cubaine Niurka, et la mexicaine Edith González et Itatí Cantoral.

En 2015, elle est entrée dans le monde de la politique en tant que députée du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), une facette qui a suscité des critiques pour sa relation avec le parti alors au pouvoir.

Rapport de Natalia Cano