L’actrice originale de West Side Story, Rita Moreno, explique pourquoi elle aimait jouer Anita

Hollywood a parcouru un long chemin en matière de représentation diversifiée au cinéma. Lorsque la version originale du film de Leonard Bernstein et Stephen Sondheim’s West Side Story a été créée pour la première fois en 1961, la plupart des personnages portoricains ont été joués par des acteurs blancs (même la star romantique Maria, qui a été jouée par Natalie Wood). L’une des principales exceptions était Anita, l’une des meilleures amies de Maria et la petite amie de Bernardo, le chef des Sharks. Le rôle a été joué par la seule et unique Rita Moreno, qui a récemment expliqué pourquoi elle aimait tant jouer le rôle.