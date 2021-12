L’actrice qui joue Mia est issue d’une famille incroyablement célèbre

La famille Dutton est au centre de l’énorme succès de Yellowstone de Paramount Network, mais un membre de la distribution vient d’une famille qui est également importante dans le monde réel. Eden Brolin, qui joue la petite-amie de Jimmy, Mia, est la fille de la star de Dune Josh Brolin et la petite-fille de l’acteur James Brolin. Elle est également la belle-petite-fille de Barbra Streisand.

Brolin, 27 ans, est le deuxième des deux enfants de Josh et de sa première épouse, l’actrice Alice Adair. Son frère aîné est Trevor Brolin. Elle a également deux demi-sœurs du mariage de Josh avec Kathryn Boyd. Les filles de Josh et Boyd sont nées en 2018 et 2020. Les grands-parents de Brolin sont la première épouse de James et James, Jane Cameron Agee. La troisième épouse de James est Streisand, qu’il a épousée en 1998.

Brolin a rejoint le casting de Yellowstone en tant que Mia dans la saison 3 et a continué à apparaître dans la série. Son personnage est en couple avec Jimmy Hudstrom, la main du ranch jouée par Jefferson White. Dans le troisième épisode de la saison 4, Jimmy a commencé ses préparatifs pour quitter le ranch Dutton, mettant éventuellement en place le spin-off du co-créateur Taylor Sheridan 6666. Mia n’était pas contente du départ de Jimmy et a prédit qu’il « ne durera pas une semaine ». à l’extérieur du ranch Dutton. 6666 se déroulera sur le célèbre Four Sixes Ranch au Texas.

Bien que Brolin ait des relations importantes à Hollywood, elle a déclaré à Parade l’année dernière que son nom ne lui avait pas valu le poste à Yellowstone. Elle a auditionné pour différents rôles pendant quatre ans avant d’en décrocher un. « Donc, je ne veux pas dire que jouer le rôle était quelque chose auquel je me sentais résigné, mais j’étais prêt à l’explorer et à continuer d’être dans l’état d’esprit où j’ai d’autres choses que j’ai aimé faire », Brolin, qui dirige également le groupe Atta Boy, a déclaré en août 2020. « J’ai fait d’autres travaux qui ne me dérangeaient pas du tout. C’est quelque chose qui a continué à se mettre en place pour moi, et je permets que cela se produise. »

Yellowstone n’est pas le seul endroit où vous pouvez voir Brolin. Elle a également joué dans le drame fantastique 2017-2018 Freeform Beyond. En avril, elle a été choisie pour Candy Land, un thriller d’horreur mettant également en vedette Olivia Luccardi, Sam Quartin, Billy Baldwin et Owen Campbell. Lucardi joue le rôle du disciple d’un culte religieux qui est pris en charge par un groupe de travailleuses du sexe dans les relais routiers. Le film a commencé à tourner dans le Montana et a été écrit et réalisé par John Swab.

Yellowstone est diffusé sur Paramount Network les dimanches à 20 h HE. Les trois premières saisons de l’émission sont disponibles en streaming sur Peacock. Le premier spin-off, une série préquelle intitulée 1883, fait ses débuts sur Paramount+ le 19 décembre.