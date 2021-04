L’actrice Raquel Olmedo hospitalisée pour Covid-19

Hospitalisée à cause de Covid-19, en soins intensifs et intubée, c’est ainsi que la première actrice et chanteuse Raquel Olmedo est, comme le rapporte à travers ses réseaux sociaux, son amie la chanteuse Lolita de la Colina.

C’est dès les premières heures de ce jeudi, lorsque la nouvelle a éclaté que Raquel Olmedo a dû être hospitalisée après avoir présenté des problèmes dérivés du coronavirus.

➡️ L’actrice Isela Vega décède à 81 ans

Quelques instants plus tard, de la Colina a confirmé la nouvelle après une publication qu’elle a faite sur son compte Facebook, qui, malgré le fait qu’elle l’a supprimée quelques heures plus tard, a révélé que l’actrice de 83 ans était en soins intensifs et qu’elle devait l’être. connecté à un ventilateur mécanique.

«Ma grande amie Raquel Olmedo a été admise dans un hôpital de Mexico. Avec Covid. Son vrai nom est Anisia Xiomara Orama Leal, elle est en soins intensifs tubés… Si quelqu’un peut en savoir plus sur Raquel, veuillez m’appeler à Miami, en Floride. 305-444-8892. « .

➡️ La pandémie a «frappé fort» le stand mexicain: Carlos Ballarta

Cependant, quelques minutes plus tard, Lolita elle-même a écrit deux autres articles; Dans le premier, il a annoncé que l’actrice s’améliorait, tandis que dans un autre, il a demandé le respect à la presse et a rapporté que jusqu’à présent, il n’y avait plus d’informations.

Il est important de mentionner que Siomara Anicia Orama Leal, mieux connue sous le nom de Raquel Olmedo, est originaire de Caibarién, Las Villas, Cuba; Elle est née le 30 décembre 1937 et est reconnue pour son travail d’actrice et chanteuse mexicaine d’origine cubaine.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Sa carrière a commencé dans son Cuba natal avant d’émigrer au Mexique après la Révolution cubaine de 1959 et au début, elle était chanteuse d’opéra, bien que plus tard la vie l’a emmenée dans le monde des feuilletons et du cinéma.

Nous recommandons le podcast ⬇️

Spotify

Podcasts Apple

Podcasts Google

Un casting

Deezer

Musique Amazon