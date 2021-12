L’actrice Rhonda Morman parle du nouveau film phare « Sister Swap: Christmas in The City »

Rhonda Morman – Sister Swap Noël dans la ville

*(Hollywood, Californie) Connu pour jouer divers personnages, Rhonda Morman est l’une des stars « brillantes » d’Hollywood.

Plein de talent, de charisme et de résilience, Morman sera vu dans le nouveau film Hallmark, « Échange de sœurs : Noël en ville», réalisé par Sean McNamara et produit par Neal Dodson qui met également en vedette Keith Robinson, Kimberly Williams-Paisley, Ashley Williams, Jacob Buster et Logan Donovan. Le film de vacances romantique « bien-être » sera diffusé sur Hallmark Channel, la nuit du 12 décembre.

Sister Swap: Christmas in The City parle de deux sœurs et d’une aventure de vacances inoubliable.

Hollywood est déjà en effervescence à propos de la performance électrisante de Rhonda Morman dans le rôle de « Nina » dans le film classique romantique des vacances « Sûr d’être ».

Avec deux décennies de crédits à son actif et une nomination à la NAACP, la belle actrice et conteuse est une actrice de meilleur second rôle nominée par la NAACP, connue pour son travail exceptionnel dans la pièce de théâtre primée par la NAACP, « Sunday Mourning ».

Échange de soeur

Sa puissante performance en tant que Shelby Brown, la méchante que vous aimez détester dans la comédie romantique de BET, Angrily Ever After sur BET Her nous montre pourquoi elle est considérée comme l’une des actrices les plus polyvalentes d’Hollywood.

Rhonda est un témoignage de ce à quoi ressemblent la force, le courage et la ténacité.

Dans la vraie vie, elle a appris très tôt à éliminer la peur de son esprit après avoir tragiquement subi une blessure par balle à la jambe. Après avoir été confinée dans un fauteuil roulant et s’être fait dire qu’elle ne marcherait plus jamais, elle a miraculeusement fait ses premiers pas à l’âge de onze ans : des étapes qui ont mené à une carrière réussie dans le secteur du divertissement.

Cette même détermination de spitfire qui a alimenté Rhonda lorsqu’elle était adolescente continue de la propulser en avant même aujourd’hui.

Interrogée sur son prochain rôle au cinéma dans Sister Swap : Christmas in The City, Rhonda dit : « Vous allez apprécier ce film. C’est drôle et bien sûr romantique.

« Un bon jeu d’acteur, comme une grande écriture, est souvent dans l’œil du spectateur, mais le public sait presque toujours quand il est en présence de quelque chose de spécial. » Elle ajoute: « J’ai vraiment eu la chance de travailler avec des acteurs incroyables et spéciaux dans ce film », ajoute-t-elle.

Considérée comme l’un des talents les plus respectés et acclamés de cette génération, Rhonda a la capacité indéniable de donner vie à des personnages compliqués et charismatiques, souvent avec une tendresse surprenante.

Actrice spéciale à part entière, la performance magnétique de Rhonda en tant que méchante dans le film d’action « Runners » sur la traite des êtres humains réalisé par Joey Loomis et Micah Lyons sorti en 2020 a montré sa formidable capacité à se transcender en personnage et à le faire sa propre.

La belle actrice a déclaré qu’elle aime les rôles stimulants et variés qui vous font sortir de votre zone de confort.

Elle continue de se mettre au défi, ce qui l’a amenée à jouer le rôle principal dans de nombreux longs métrages, notamment « Blueest Moon » (Amazon Prime), « CainAbel » (Amazon Prime), « OLE Bryce » et « Stolen Breath the Truth Revealed (Amazon Prime ). » Rhonda a également eu des rôles de soutien dans les longs métrages « Her Little Secret », « The Choir Director », « Throwback Holiday » et « The Runners ». Faisant la lumière sur la douleur et la tragédie de l’addiction, elle interprète le rôle de Delphine, héroïnomane, aux côtés de Loretta Devine dans The « Lost Souls Cafe », écrit et réalisé par Donald Welch, diffusé sur TV One.

L’actrice aux multiples facettes est également un acteur récurrent de la série familiale Netflix Original, « Motown Magic » et joue le rôle de « Grandma Ruby » produit par la légendaire icône de Motown Smokey Robinson, actuellement dans sa deuxième saison.

Elle était ravie d’être nominée pour le prix de la programmation pour enfants avec NAACP Images (2019 et 2020).

Ses rôles notables dans des pièces de théâtre incluent For Colored Girls Who Have Considered Suicide/When the Rainbow is Enuf, Love Buddies, The Conversation, Blue God, Nylons, Angry Insecure Men, Save Us, The Things That Make Men Cry, Three Times a Lady , L’enterrement de vie de jeune fille et Détours.

Rhonda Morman

Au-delà de la scène, du cinéma et de la télévision, Rhonda a été impliquée dans plusieurs films industriels, publicités et publicités imprimées. Elle a étendu son expertise au domaine des séries Web en assumant des rôles dans Wendy + Julian, une série Web produite par Dennis Dortch de Black & Sexy TV, et The Choir, une série Web écrite et produite par Issa Rae et Alright TV. Elle a également été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle au LA Webfest pour ses rôles récurrents dans deux séries Web, What Men Want et Black Boots, remportant le prix pour cette dernière.

Rhonda travaille actuellement sur la vérité de sa vie dans son prochain one-woman show, Life Beyond the Chair, produit par REDFields Media Group.

En tant que philanthrope, Rhonda croit qu’il faut redonner à sa communauté, en particulier pendant la pandémie et déclare : « Aider les autres et faire une différence dans les communautés est ce qui contribuera à rendre le monde meilleur. » « Une personne à la fois, un jour à la fois et un projet à la fois, vous pouvez faire une différence qui laissera un impact durable dans votre communauté.

Rhonda et son mari Maxim Fields possèdent et exploitent le siège social du Better Living Center, un centre communautaire polyvalent à but non lucratif à Inglewood, en Californie.

Restez à l’écoute de All Things Rhonda Morman en la suivant sur :

Twitter : @iamrhondamorman

Instagram : @iamrhondamorman

IMDB : www.imdb.me/rhondamorman

Facebook : https://www.facebook.com/iamrhondamorman/

https://www.facebook.com/rhondamormanlifebeyondthechair/

source : Le Groupe Publicitaire BNM