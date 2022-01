L’actrice Tiffini Hale, membre du « Mickey Mouse Club », décède à 46 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’ancienne membre de l’émission pour enfants « Mickey Mouse Club » Tiffini Hale est décédée samedi dernier à l’âge de 46 ans après avoir subi un arrêt cardiaque il y a quelques semaines qui l’a laissée dans le coma.

Ses confrères de l’émission Deedee Magno Hall et Chasen Hampton ont confirmé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux : « C’est avec le cœur brisé le plus lourd que nous partageons la triste nouvelle du décès de notre soeur bien-aimée Tiffini Talia Hale. »

Hale était l’un des membres originaux de la distribution de « The All New Mickey Mouse Club » de 1989 à 1995, où elle est apparue aux côtés de futures stars telles que Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling et Keri Russell.