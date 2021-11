L’actrice Vanessa Angel et son mari meurent dans un accident de voiture

L’actrice Vanessa Angel et son mari, Febri « Bibi » Andriansyah, sont décédés des suites d’un accident de voiture impliquant un seul véhicule plus tôt en novembre. L’incident, qui s’est produit sur la section Jombang de l’autoroute Nganjuk-Surabaya à Java oriental le jeudi 4 novembre, a fait trois autres blessés, dont Gala, le fils de 3 ans d’Angel et Andriansyah, qui a été soigné pour des blessures mineures dans un local hôpital.

Selon les autorités locales, et comme le rapporte Jakarta Globe, l’accident s’est produit vers 12 h 36 le 4 novembre alors qu’Angel, son mari, son fils, une baby-sitter et un chauffeur circulaient sur l’autoroute Nganjuk-Surabaya dans une Mitsubishi. Pajero. À un moment donné pendant le trajet, le côté gauche du véhicule a heurté une barrière en béton, ce qui a fait perdre au conducteur le contrôle du véhicule. Le véhicule a rebondi sur la barrière et a dérapé avant de s’arrêter.

L’état de santé de Gala Sky, le fils de feu Vanessa Angel et Febri « Bibi » Andriansyah, s’améliore. #VanessaAnge https://t.co/mrLt1Ibcud – JPNN.com (@jpnncom) 15 novembre 2021

Les autorités ont confirmé qu’Angel, une star du feuilleton, et Andriansyah avaient été déclarés morts sur les lieux. Le fils du couple, Gala, sa baby-sitter et le chauffeur ont tous été transportés à l’hôpital. Gala et le conducteur n’auraient subi que des blessures mineures. La baby-sitter, identifiée plus tard comme Siska Lorensa, aurait subi des blessures plus graves. Son état n’est pas clair pour le moment.

Une enquête préliminaire sur l’accident a révélé que les conditions météorologiques étaient bonnes et que la circulation était calme au moment de l’accident. Bien que les autorités aient initialement supposé que le conducteur, identifié comme Tubagus Joddy, était devenu somnolent en conduisant, entraînant l’accident, une vidéo partagée sur son histoire Instagram le même jour a suscité des inquiétudes. La vidéo, qui a ensuite été partagée en ligne par d’autres, semble avoir été prise au volant alors que Joddy, qui aurait travaillé comme assistante d’Angel au cours des deux dernières années, conduisait. Joddy a finalement été inculpé de conduite négligente en vertu de la loi indonésienne sur la circulation et le transport routier, a rapporté Coconut Jakarta. L’accusation est passible d’une peine maximale de 6 ans de prison et/ou d’une amende maximale de 12 millions IDR (840 USD).

Abordant l’accusation liée à l’accident mortel, l’ancien avocat et ami d’Angel, Milano Lubis, a déclaré : « J’ai dit dès le début que je n’étais pas d’accord avec la négligence [charge]. Parce qu’avec lui en train de filmer cette vidéo, c’est un élément d’intention. nous surveillerons [the legal proceedings] parce que nous voulons que le conducteur soit poursuivi avec les charges les plus élevées. Nous trouverons tout ce qui peut être inclus dans l’acte d’accusation. »

Angel et Andriansyah ont été inhumés au cimetière islamique de Malacca dans le sud de Jakarta quelques jours après l’accident. Angel est surtout connue pour ses rôles principaux dans des feuilletons. Elle est également apparue dans plusieurs films.