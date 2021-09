L’actrice Ximena de Anda nous a confié les secrets du monde du doublage

“La première chose à savoir, c’est qu’il faut être actrice ou acteur, donc nous avons des qualités et nous y travaillons parce que c’est autre chose, mais d’abord c’est d’être un professionnel du jeu d’acteur”, a-t-il déclaré. Xiména.

L’une des premières opportunités professionnelles en tant que comédienne de doublage a été avec Cartoon Egg, un projet vers lequel le destin l’a à nouveau conduite et elle a de nouveau prêté sa voix pour l’un des personnages du film le plus récent.

En revanche, si certains emplois ont été réduits, celui des Xiména augmenté pendant la pandémie, cependant, la passion qu’il éprouve pour son travail est telle qu’il a apprécié chaque étape de cette nouvelle normalité.

“Heureusement je n’ai jamais arrêté, j’étais toujours très occupé, nous avons dû faire quelques adaptations, dans mon cas, j’ai dû déménager dans une maison plus grande pour installer une cabane avec le confort, mais au début c’était fou.

“Les collègues qui se consacrent à cela et même moi avons dû improviser dans des placards, des chambres, des stands fabriqués par nous-mêmes, mais la pandémie a apporté la possibilité qu’à un clic de souris, je peux changer de monde presque instantanément”, a-t-il partagé D’Anda.

Xiména Elle a commencé sa carrière au théâtre et c’est là que le destin lui a donné l’opportunité d’aborder le doublage, quelque temps plus tard le doublage est arrivé et petit à petit elle a construit une carrière qui l’a amenée à faire partie de la famille Disney, en donner la parole à Mulán dans l’action en direct que la plateforme a lancée il y a un an.