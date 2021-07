L’actualisation de la Nintendo Switch 2021 apporte un écran OLED, un large support réglable et un son amélioré : prix, disponibilité et tout ce qu’il faut savoir

La société a toutefois indiqué le prix auquel la console serait vendue sur son site Internet.

Commutateur Nintendo : Après une longue attente, Nintendo a enfin annoncé un nouveau modèle de sa console de jeux vidéo Switch, et la société semble avoir fait en sorte que l’attente en vaille la peine. L’actualisation du Switch 2021 a un écran OLED de 7 pouces plus grand, bien que la résolution soit toujours limitée à 720p (1080p en mode station d’accueil). Les composants internes restent en grande partie les mêmes que le modèle d’origine, qui a été lancé en 2017, le nouveau modèle apportant un support réglable plus large, un son amélioré et plus d’espace de stockage.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle Nintendo Switch (modèle OLED).

Modèle Nintendo Switch OLED : Prix et disponibilité

Alors que Nintendo a annoncé le nouveau Switch OLED, le modèle devrait être mis en vente à partir du 8 octobre, plus tard cette année. La société a toutefois indiqué le prix auquel la console serait vendue sur son site Internet. La nouvelle Nintendo Switch OLED serait vendue 350 $. Comme prévu, Nintendo saute à nouveau l’Inde, donc votre meilleur pari pour l’obtenir serait de compter sur les importations (soit directement, soit via des sites de commerce électronique comme Amazon).

Switch de console de jeu OLED : Caractéristiques

Le commutateur OLED en lui-même aurait un écran d’affichage OLED 720p de 7 pouces et serait capable de prendre en charge la qualité 1080p via le mode TV, même si des rumeurs avaient suggéré que le nouveau matériel le rendrait compatible 4K. Mais cela ne semble pas être vrai. Outre un stockage intégré de 64 Go, une augmentation significative par rapport au stockage de 32 Go dans les modèles précédents, la nouvelle console serait également dotée d’un support de table réglable. La console fournirait également un meilleur son pour les jeux sur table et portables, et le nouveau modèle dispose d’une nouvelle station d’accueil dotée d’un port Ethernet filaire intégré.

Selon la société, il n’y a eu aucun changement interne dans Switch OLED par rapport aux modèles précédents, que ce soit en termes de RAM ou de CPU. La durée de vie de la batterie du nouveau modèle pourrait aller jusqu’à neuf heures selon le jeu auquel l’utilisateur joue, et c’est la même chose que le modèle original de Nintendo Switch.

Le nouveau modèle est cependant légèrement plus long et plus lourd que le précédent, et il prendrait en charge tous les Joy-Cons d’origine et tous les jeux existants. Le modèle serait expédié en unités noir et blanc, et le nouveau dock fonctionnerait avec Switch OLED ainsi qu’avec Nintendo Switch.

