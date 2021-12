L’actualisation de la Samsung Galaxy Tab A8 2021 apporte un écran plus grand, une puce plus rapide et plus encore

Il s’agit d’une tablette Android d’entrée de gamme qui peut se divertir en déplacement grâce à son grand écran et à sa configuration à quatre haut-parleurs.

Samsung a lancé le rafraîchissement de la Galaxy Tab A8 2021 avec un écran plus grand, une puce plus rapide et plus encore. Il s’agit d’une tablette Android d’entrée de gamme qui peut se divertir en déplacement grâce à son grand écran et à sa configuration à quatre haut-parleurs. Alternativement, il peut également être un appareil éducatif pour les cours en ligne permettant une solution de visioconférence à petit budget avec sa configuration de caméra arrière 5MP avant/8MP.

L’amélioration de l’écran de la tablette se présente sous la forme du nouvel écran LCD de 10,5 pouces qui a une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. L’écran a également le format d’image 16:10, qui devrait offrir plus d’espace vertical à l’écran et un peu plus d’espace vertical par rapport au modèle précédent de Tab A7.

En ce qui concerne les fonctionnalités de divertissement intégrées, la nouvelle Tab A8 est livrée avec l’offre de Samsung TV Plus, qui offre la diffusion en continu de plus de 200 chaînes gratuites. Les acheteurs bénéficient également gratuitement de deux mois d’abonnement YouTube Premium.

Ce qui permet à la tablette de fonctionner comme une tablette professionnelle/scolaire, ce sont des fonctionnalités telles que le multitâche sur écran partagé et les fenêtres flottantes. La tablette permet également le fonctionnement de Drag & Split à partir de One UI 3.1.1 qui a été lancé par la société dans les produits phares Galaxy 2020 il y a quelques mois. La nouvelle tablette a été lancée avec Android 11.

Samsung a affirmé que le nouveau chipset offre des performances CPU plus élevées et un GPU plus rapide jusqu’à 10 %. Alors que la société s’est abstenue d’annoncer le nom de la puce qu’elle a utilisée dans l’appareil, des rapports officieux ont suggéré qu’un Unisoc Tiger T618 a été utilisé dans l’appareil. Le modèle Tab A précédent était composé de la puce Snapdragon 662.

Les autres fonctionnalités majeures de la nouvelle Tab restent les mêmes, notamment 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Il est pertinent de noter qu’un slot microSD a également été mis à disposition avec l’appareil, ce qui signifie que les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’un stockage extrêmement rapide peuvent économiser de l’argent. Côté caméra, l’appareil est doté d’une caméra frontale 5MP et d’une caméra 8MP à l’arrière.

La société a décidé de vendre la Tab A8 2021 en deux versions, à savoir le modèle Wi-Fi et le modèle LTE. L’appareil a également été sauvegardé par une batterie de 7040mAh et est pris en charge par une charge rapide de 15 W. La nouvelle Samsung Galaxy Tab A8 sera disponible sur les marchés européens à partir de la fin du mois. Les États-Unis et d’autres marchés mondiaux ne verront l’appareil arriver qu’en janvier de l’année prochaine.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.