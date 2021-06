L’actualité de l’Euro 2021 EN DIRECT ! Accumulation de l’Allemagne contre l’Angleterre ; réaction après la France étourdie par la Suisse en huitièmes de finale

Le jour est finalement arrivé! L’Angleterre accueille ce soir ses anciens rivaux allemands dans un affrontement gigantesque en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Gareth Southgate fait face à un certain nombre de décisions de sélection clés avant l’énorme confrontation à Wembley, comme Mason Mount jouera-t-il après sa période d’isolement par précaution? Jordan Henderson entrera-t-il au milieu de terrain? Doit-il passer à une défense à trois ?

Les Three Lions ont dominé le groupe D après des victoires serrées contre la Croatie et la République tchèque et un match nul et vierge contre l’Écosse, tandis que l’Allemagne a terminé deuxième du “Groupe de la mort” mais n’était qu’à quelques minutes d’une sortie de choc avant celle de Leon Goretzka effort crucial contre la Hongrie à Munich.

Joachim Low – qui a des doutes sur Antonio Rudiger, Ilkay Gundogan et Robin Gosens – sera remplacé par Hansi Flick après ce tournoi et est sans aucun doute désespéré de s’assurer que son règne de 15 ans ne se termine pas par une défaite à Wembley.

La France est une équipe qui ne se qualifiera certainement pas pour les quarts de finale. Les favoris du tournoi se sont écrasés à Bucarest la nuit dernière à la suite de l’échec crucial de Kylian Mbappe aux tirs au but après un superbe match nul 3-3 contre la Suisse.

Il y a également eu un classique de l’Euro entre la Croatie et l’Espagne à Copenhague, les hommes de Luis Enrique triomphant 5-3 au Parken Stadium après des buts en prolongation d’Alvaro Morata et Mikel Oyarzabal.

L’Espagne affrontera désormais la Suisse à Saint-Pétersbourg en huitièmes de finale vendredi.

Suivez toutes les dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020 dans notre blog quotidien en direct ci-dessous !

Luis Enrique “étonné” par Morata après le thriller espagnol

Il y a eu un autre classique de l’Euro à Copenhague hier soir alors que l’Espagne a marqué deux fois en prolongation pour contrecarrer l’incroyable retour de la Croatie.

L’effort le plus important est venu de l’attaquant de la Juventus Alvaro Morata, qui a brillé après avoir révélé l’étendue des abus qu’il a subis de la part des supporters espagnols lors de ses précédents combats lors du tournoi, notamment des menaces de mort écoeurantes visant sa famille.

Luis Enrique n’a jamais perdu confiance en l’ancien leader de Chelsea et était ravi de le voir impressionner sur la plus grande scène.

“Je ne veux pas voir un autre Alvaro, c’est l’Alvaro qui m’étonne”, a-t-il déclaré.

« Il a beaucoup de personnalité, il endure des situations qu’aucun de vous n’aimerait endurer. J’ai vu une attitude louable. Je suis très content pour lui.

Deschamps écarte les questions sur l’avenir de la France

Pendant ce temps, Didier Deschamps a rejeté les questions sur son avenir en France après le bouleversement massif d’hier soir en Roumanie.

“Ce n’est pas la question”, a-t-il déclaré.

« Il y a une unité et une solidarité dans cette équipe. Je suis responsable, quand les choses vont mal, je suis avec eux, ils sont avec moi. Nous aurons besoin de temps pour gérer cela.

«Nous avons fait ce qu’il fallait pour monter 3-1, puis nous avons montré de la faiblesse, quelque chose d’inhabituel pour nous. Perdre aux tirs au but est toujours cruel pour une équipe.

Mbappe désolé pour le penalty manqué: “Ça va être difficile de dormir”

Kylian Mbappe s’est excusé pour son penalty manqué qui a conduit les favoris et les champions du monde en titre à la sortie surprise de la France de l’Euro 2020.

Après une performance individuelle plutôt modérée lors d’un match nul 3-3 contre la Suisse en huitièmes de finale, la superstar du Paris Saint-Germain devait marquer son penalty lors de la fusillade qui a suivi à Bucarest pour maintenir les Bleus en vie à 5-4.

Cependant, son effort apprivoisé a été bien sauvé par le gardien suisse Yann Sommer.

« Je suis désolé pour cette pénalité. Je voulais aider l’équipe mais j’ai échoué », a écrit Mbappe – qui a déclaré que la France était « incroyablement triste » de rentrer tôt à la maison – a écrit sur Instagram tard dans la nuit de lundi.

« Ça va être dur de dormir après ça, mais malheureusement ce sont les hauts et les bas de ce sport que j’aime tant.

« Le plus important (la chose) sera de se relever encore plus fort pour les engagements futurs. Félicitations et bonne chance à l’équipe suisse.

L’Allemagne a des doutes sur le trio clé

Pendant ce temps, le patron de l’Allemagne, Joachim Low, a révélé lundi soir que le trio clé d’Antonio Rudiger, Robin Gosens et Ilkay Gundogan étaient tous discutables pour le match de ce soir.

“Eh bien Ilkay, il a subi cette ecchymose crânienne et avant il se sentait encore un peu étourdi, surtout à l’entraînement, alors nous avons dit:” OK, nous devons arrêter sa charge “, et pour aujourd’hui, il a fait un bon travail de 13 minutes donc nous devons décider pour demain », a déclaré Low.

Il a ajouté: “Ilkay n’a pas pu participer à l’entraînement de toute l’équipe, mais cela a été discuté et convenu auparavant.”

Sur Rudiger et Gosens, il a déclaré: «À propos des deux autres, ils avaient attrapé un rhume, des symptômes d’un rhume, ils ne se sont pas sentis aussi bien, pas puissants et nous avons donc pris des échantillons de sang et il y a de faibles infections, de petites infections, peut-être que ça s’améliore en une journée, peut-être qu’ils se lèvent demain et se sentent déjà bien mais peut-être que d’un autre côté ça peut empirer du jour au lendemain donc nous devons attendre jusqu’à demain.

« Je ne sais pas si ces joueurs seront à (notre) disposition, je ne peux pas encore le dire, mais nous aurons d’autres solutions.

Southgate va effectuer des contrôles tardifs sur Mount et Chilwell

Gareth Southgate effectuera des contrôles tardifs sur Mason Mount et Ben Chilwell ce matin avant de décider de son onze de départ final pour affronter l’Allemagne à Wembley ce soir.

Le duo de Chelsea était libre de rejoindre l’équipe à minuit hier soir après avoir purgé sa période de précaution d’isolement qui a suivi le contact avec son coéquipier du club Billy Gilmour à la suite du match nul 0-0 du Groupe D contre l’Écosse le 18 juin, Gilmour ayant ensuite été testé positif pour Covid19.

“Ils doivent voyager séparément avec l’équipe, ils ont donc eu des programmes d’entraînement individuels cette semaine”, a déclaré Southgate hier soir.

« Les seules fois où ils ont pu nous rejoindre, c’est lorsqu’il n’y a pas de formation complète en équipe, c’est donc la meilleure base sur laquelle nous devons prendre la décision.

“Et puis à partir de minuit ce soir, ils peuvent être librement de retour avec le groupe.”

Lorsqu’on lui a demandé si Mount pouvait commencer de manière réaliste ce soir, Southgate a déclaré: “C’est clairement très compliqué car il y a la périodisation physique que vous voudriez pour un match comme celui-ci et puis il y a l’entraînement tactique et les réunions que nous avons, ils devaient être dans une pièce séparée et connectez-vous sur Zoom.

“Donc, toute l’expérience pour eux, y compris le voyage ce soir, est très, très difficile. Ce sont de jeunes joueurs qui, je pense, peuvent bien s’entendre.

“Comme je l’ai dit, c’est une décision que je dois prendre lorsque nous examinons comment ils ont pu s’entraîner et tout le reste. Il y a beaucoup de choses enveloppées dans cet appel.

Programme du jour 19

Angleterre v Allemagne – BBC One et BBC iPlayer, 17h00

Ukraine v Suède – BBC One et BBC iPlayer, 20h00

L’Angleterre est favorite des penaltys

L’Angleterre devrait être considérée comme favorite si son match de l’Euro 2020 avec l’Allemagne se termine par des tirs au but, a déclaré un expert des tirs au but.

Le journaliste Ben Lyttleton a mené deux années de recherche pour son livre de 2014 Twelve Yards : The Art and Psychology of the Perfect Penalty Kick, interviewant des psychologues, des scientifiques du sport et des athlètes sur les conditions derrière certains des succès et des échecs les plus mémorables des fusillades.

L’idée a été inspirée par les défaites successives des Trois Lions lors des confrontations au tir au but du tournoi, dont deux défaites contre les Allemands.

Depuis sa publication, cependant, l’Angleterre a remporté ses deux dernières fusillades en tête-à-tête – ce que Lyttleton pense être dû au manager Gareth Southgate et aux enseignements de son propre “traumatisme de pénalité” à l’Euro 96.

Lyttleton a déclaré que Southgate s’était clairement “apprêté à changer le récit” après être devenu le patron de l’Angleterre, en utilisant un mantra en trois mots: “Own the shootout”.

Cette approche beaucoup plus sérieuse des tirs au but comprenait une pratique beaucoup plus importante des pénalités, notamment en imitant les circonstances en les encourageant à les prendre lorsqu’ils étaient fatigués et, dans certains cas, en leur indiquant où placer leurs tirs, sur la base d’une analyse préalable.

Il a ajouté: “L’autre chose que Southgate a fait faire aux joueurs était de pratiquer la marche – cela semble vraiment évident, mais cela ne s’est pas produit dans le passé. Ils pratiquaient donc la marche du cercle central à l’endroit.

“De nombreux joueurs ont dit que c’était un moment vraiment effrayant … si personne n’a jamais fait ça auparavant, et vous le faites, pour la première fois, avec un monde entier qui regarde et les espoirs de la nation sur vos épaules, ce n’est pas surprenant que vous puissiez n’exécutez pas votre meilleur penalty dans cette situation sans aucun entraînement.”

Sancho peut jouer un rôle, sur ou en dehors du terrain

Marcus Rashford pense que Jadon Sancho peut jouer un rôle majeur dans la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne mardi soir, même si l’ailier du Borussia Dortmund n’entre pas sur le terrain pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

“D’une certaine manière, oui, parce qu’il a beaucoup joué au football contre eux, plus que le reste d’entre nous”, a répondu Rashford lorsqu’on lui a demandé si Sancho pourrait être l’atout le plus précieux de Gareth Southgate avant le match contre l’Allemagne.

“Je suis sûr qu’il connaît les joueurs, leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses et c’est certainement quelqu’un qui peut les exploiter.

“Si une chose ne fonctionne pas, nous avons une grande opportunité de changer les choses et de nous adapter dans le jeu.

“L’adaptabilité est l’une des plus grandes compétences du football et il y a beaucoup de moments dans un jeu où vous devez changer ou ajuster légèrement quelque chose pour blesser vos adversaires.

“Le fait qu’il ait beaucoup joué contre eux, il les a aussi beaucoup blessés, ce sera un facteur important pour nous.”

Bale continuera à jouer, dit Mepham

Le défenseur gallois Chris Mepham a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Gareth Bale mette fin à sa carrière internationale.

Bale a suscité des spéculations sur son avenir après s’être retiré d’une interview après la défaite 4-0 du Pays de Galles contre le Danemark samedi.

Le joueur de 31 ans a été interrogé sur son football international et s’il pouvait prendre sa retraite, ce qui l’a incité à se retirer.

“Moi personnellement, dès que je suis entré dans la configuration du Pays de Galles, j’ai vu à quel point Gaz était passionné par un maillot du Pays de Galles”, a déclaré Mepham. «Je sais que c’est une partie importante de son football, une partie importante de sa vie, et chaque fois qu’il en sort, il semble en profiter. Donc, pour être honnête avec vous, je l’attendrai dans de nombreux autres camps.

Un test en Autriche aidera l’Italie, selon Donnarumma

Gianluigi Donnarumma pense que cela pourrait aider l’Italie à aller de l’avant à l’Euro 2020 qu’elle a été obligée de “souffrir” lors de sa victoire contre l’Autriche lors des huitièmes de finale.

L’Italie, qui a traversé les phases de groupes avec trois victoires sur trois, a eu besoin de temps supplémentaire pour battre l’Autriche à Wembley.

Ensuite, ils affronteront la Belgique en quarts de finale, et Donnarumma pense que la bataille avec l’Autriche leur sera très utile.

“Nous savions que ce n’était pas facile”, a déclaré le gardien de but à Rai.

«Nous étions bons à ne jamais abandonner, surtout dans les moments difficiles. On a réussi à trouver deux buts, puis le match a tourné court. Même si au final on a un peu souffert, ce match va nous aider pour la suite.