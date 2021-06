L’actualité de l’Euro 2021 EN DIRECT ! Accumulation de l’Angleterre contre l’Allemagne, réaction de sortie du Pays de Galles alors que la Belgique et le Portugal s’affrontent lors des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale du Championnat d’Europe sont en cours, le Pays de Galles étant éliminé du tournoi par le Danemark.

Les Danois renaissants ont produit une autre superbe performance à Amsterdam samedi, avec le doublé de Kasper Dolberg et d’autres buts de Joakim Maehle et Martin Braithwaite assurant une victoire catégorique 4-0.

Ce fut une performance extrêmement décevante par les demi-finalistes de 2016, le Pays de Galles, avec des points d’interrogation maintenant sur l’avenir international du capitaine Gareth Bale.

Pendant ce temps, l’Angleterre continue de construire son propre match gigantesque des huitièmes de finale contre ses anciens rivaux allemands à Wembley mardi.

Gareth Southgate doit s’adresser aux médias plus tard dimanche, le patron des Three Lions étant en ligne pour un nouveau contrat avec la FA quel que soit le résultat.

La Belgique et le Portugal s’affrontent à Séville dans l’un des matchs des poids lourds les plus attendus de l’Euro ce soir, mais les Pays-Bas et la République tchèque se sont d’abord opposés à la Puskas Arena de Budapest.

Suivez toutes les dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020 dans notre blog quotidien en direct ci-dessous !

Horaire du dimanche et comment regarder

Voici le calendrier des matchs d’aujourd’hui à l’Euro 2020 alors que les Néerlandais cherchent à poursuivre leur passionnante série de victoires lors de leur premier tournoi majeur depuis 2014.

Il y a ensuite la petite affaire d’une confrontation des poids lourds entre la Belgique, n°1 et le Portugal, champion en titre, à Séville…

Pays-Bas v République tchèque – ITV, 17h00

Belgique v Portugal – ITV, 20h00

Chilwell, le mont isole toujours

Les préparatifs de l’Angleterre pour le choc de l’Euro 2020 avec l’Allemagne se sont poursuivis samedi sans Ben Chilwell et Mason Mount.

Après avoir terminé en tête du groupe D, les Three Lions se préparent à affronter le côté de Joachim Low à Wembley en huitièmes de finale mardi.

La disponibilité de Chilwell et Mount pour ce match est incertaine car le duo devrait être isolé jusqu’à lundi inclus après être entré en contact avec le milieu de terrain écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19.

La paire de Chelsea, qui a raté la victoire de mardi contre la République tchèque, continue de produire des résultats négatifs mais est restée à l’écart du groupe samedi matin, lorsque 24 joueurs se sont entraînés à St George’s Park.

Chilwell et Mount ont travaillé sur un terrain d’entraînement voisin tout en poursuivant leurs programmes d’entraînement individuels.

Harry Maguire s’est entraîné à l’intérieur jeudi après avoir joué 90 minutes à son retour d’une blessure à la cheville contre les Tchèques, mais il est maintenant de retour dans la session principale depuis deux jours.

Pays de Galles 0-4 Danemark

Le capitaine gallois Gareth Bale a admis un sentiment de frustration face à ce qui aurait pu être après leur élimination de l’Euro 2020 à la suite d’une défaite 4-0 contre le Danemark à Amsterdam.

Kasper Dolberg a marqué deux fois avant que les buts tardifs de Joakim Maehle et Martin Braithwaite ne couronnent une excellente prestation des Danois à la Johan Cruyff Arena.

La misère du Pays de Galles a été aggravée par le limogeage du remplaçant Harry Wilson pour avoir abattu Maehle à la 90e minute.

Cela avait été une ouverture décente par l’équipe très voyagée de Robert Page, mais Bale n’a offert aucune excuse.

“Ce n’était pas comme ça que nous voulions que le match se déroule. Nous avons très bien commencé les 25 premières minutes, mais nous avons concédé un but et le jeu a un peu changé », a déclaré Bale sur BBC One.

«Nous sommes sortis de la deuxième mi-temps en essayant de jouer et avons malheureusement commis une erreur en concédant le (deuxième) but qui, je suppose, a tué l’élan de notre côté.

“Évidemment, terminer le match comme nous l’avons fait est décevant. Les garçons sont frustrés et en colère, c’est compréhensible, et je préférerais que nous sortions comme ça, en donnant des coups de pied et en criant que de licencier et de ne rien faire.

Hjulmand attend un grand soutien néerlandais pour le Danemark

Pendant ce temps, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand espère que la forte connexion du football danois avec les Pays-Bas, Amsterdam et l’Ajax en particulier conduira à un énorme soutien pour son équipe ce soir.

Christian Eriksen a bien sûr passé cinq ans à l’Ajax avant de se rendre à Tottenham en 2013, remportant trois titres d’Eredivisie.

“Nous jouons dans l’ancienne maison de Christian et nous sommes ravis de tout donner contre le Pays de Galles”, a déclaré Hjulmand.

« S’il y a un club en dehors du Danemark qui a un sens pour le football danois, c’est bien l’Ajax.

“Ils ont toujours développé et amélioré les joueurs danois, il y a donc un lien énorme entre Amsterdam – et en particulier l’Ajax – et le football danois.

“Nous avons trois joueurs de là-bas et Christian avait 16 ans lorsqu’il est arrivé à l’Ajax.

«Je pourrais continuer à mentionner des joueurs qui ont été découverts au Danemark et ont joué pour l’Ajax.

“Je connais la philosophie qu’ils ont derrière leur football et c’est quelque chose que je respecte beaucoup.”

Il a ajouté : « Nous avons un lien énorme avec cette ville et j’espère que tout le monde aux Pays-Bas ressentira la même chose au match.

“J’espère qu’ils viendront en rouge et blanc et non en orange, alors j’espère que nous aurons le soutien de cet endroit merveilleux.

« Nous savons que beaucoup de gens sont venus à Amsterdam pour nous soutenir. Tout ce soutien et cet amour que nous recevons, nous essaierons de nous projeter dans un bon jeu. »

Mancini : l’Italie doit produire un affichage digne de Wembley

L’ancien patron de Manchester City, Roberto Mancini, a exhorté ses joueurs italiens à produire une performance digne de Wembley lorsqu’ils affronteront l’Autriche au stade du football anglais ce soir.

“Il faut toujours prendre plaisir à jouer à Wembley, c’est un plaisir car certains joueurs n’ont jamais l’occasion de jouer dans ce stade”, a-t-il déclaré.

«C’est une arène merveilleuse et les gars doivent produire une grande performance parce que c’est ce que ce stade mérite.

“Vous voulez être impliqué dans des matchs dans des arènes comme celle-ci. Les joueurs doivent être heureux de jouer à Wembley.

“Lorsque vous jouez dans une Mecque du football comme Wembley, vous devez la respecter et produire une grande performance et j’espère qu’ils le feront – en fait, je suis sûr qu’ils le feront.”

Kane : Je suis entièrement concentré sur l’Angleterre

Voici la réaction complète de Kane lorsqu’on lui a demandé de bloquer la spéculation constante sur les transferts pendant les euros après avoir demandé à quitter Tottenham à la recherche d’argenterie majeure avant le début d’un été chargé.

Kane a insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’avenir de son club ne sera résolu qu’après le tournoi…

“J’ai l’impression que quand je repars avec l’Angleterre, je suis juste entièrement concentré sur l’Angleterre”, a-t-il déclaré. « Mon frère est mon agent, mais la seule fois où j’ai vraiment parlé à mon frère au cours des dernières semaines, c’est ‘Bonne chance, gagnons et emmenons l’Angleterre jusqu’au bout.’

« Alors, oui, ça ne me dérange pas vraiment à propos du bruit extérieur. Quand je suis ici, je suis avec les garçons, j’essaie d’aider les garçons, d’être un leader dans l’équipe. J’ai besoin d’apprendre à connaître les garçons, de voir ce qui motive certains joueurs, et les plus jeunes, de les aider. J’ai donc l’impression d’avoir assez dans mon assiette pour m’inquiéter de quoi que ce soit en dehors de l’Angleterre.

“C’est là où j’en suis, et bien sûr j’ai l’impression que c’est l’un d’entre eux où si vous ne marquez pas en tant qu’attaquant, les gens recherchent chaque petit angle pourquoi vous ne marquez pas et c’est probablement le cas dans ce tournoi donc loin. Mais tant que je suis concentré, j’ai la confiance en moi que j’ai, je ne m’inquiète pour personne d’autre.

Kane : je suis en meilleure forme avant le match nul avec l’Allemagne

Kane a également réitéré qu’il se sentait en pleine forme avant la confrontation de mardi avec l’Allemagne à Wembley.

“Avant mardi soir, physiquement, je suis dans la meilleure forme du tournoi jusqu’à présent, et c’est ce que je voulais en quelque sorte”, a-t-il ajouté.

«Je sentais peut-être qu’en Russie j’ai commencé en feu, j’ai marqué beaucoup de buts, puis peut-être n’ai-je pas eu mes meilleures performances dans les matchs les plus importants, les quarts et les demi-finales.

“Donc, physiquement, je voulais m’assurer que j’atteignais un pic au bon moment et nous ne saurons évidemment pas avant mardi soir si c’est le cas, mais ce que je ressens, c’est ce que je ressens.”

Kane ignore les spéculations et les critiques sur les transferts

Hier, il y avait aussi des choses intéressantes de Harry Kane, le capitaine anglais insistant sur le fait que son agent – ​​également son frère – ne lui avait pas parlé de sa situation de transfert en cours depuis des « semaines ».

Le talisman de Tottenham a également rejeté les inquiétudes bien documentées concernant sa forme pendant les phases de groupes.

“Ce n’est certainement pas la première fois que les gens doutent de moi dans ma carrière, c’est sûr”, a déclaré Kane. « Cela en fait partie intégrante. J’ai toujours dit qu’en tant qu’attaquant, vous traversez de grands moments où vous marquez chaque match et tout ce que vous touchez se transforme en buts.

«Et puis il y a certains où les choses ne tombent pas dans votre sens, le gardien fait quelques arrêts et c’est probablement la façon dont cela s’est passé dans ce tournoi jusqu’à présent.

«Je sais, surtout les deux premiers matchs, j’aurais probablement pu mieux jouer. Pour moi, il s’agit d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment et le bon moment dans les tournois de football est la phase à élimination directe.

« Je me sens bien, je me sens fort. Je me sentais bien, définitivement, dans le troisième match. Cette semaine d’entraînement va être géniale et j’espère que je pourrai entrer dans ma meilleure forme pour la phase à élimination directe et cela aidera l’équipe.

«Je pensais que le troisième match était un match difficile, mais je me sentais beaucoup mieux. J’ai senti que j’étais beaucoup plus impliqué dans le jeu, pas seulement avec le ballon, mais sans le ballon et le tenir, aidant l’équipe dans cet aspect.

« Les gens changent rapidement d’avis, il n’y a pas si longtemps, j’ai remporté le Soulier d’or et j’étais le meilleur au monde. Les gens s’extasient sur vous et c’est pourquoi j’ai toujours dit qu’en tant que footballeur, vous ne pouvez pas monter trop haut ou trop bas, vous n’avez qu’à avoir le mode neutre. La confiance en soi est une chose énorme.

« J’ai toujours cru en moi. Je pourrais jouer 10, 15 matchs sans marquer, mais donnez-moi une chance et je me soutiendrai pour la marquer.

Southgate en ligne pour un nouvel accord avec l’Angleterre… indépendamment des progrès de l’Euro

Au cas où vous auriez manqué la grande nouvelle de l’Angleterre hier soir, Gareth Southgate est en attente d’une prolongation de contrat, quelle que soit la progression de la campagne des Trois Lions Euros – ou non – à partir d’ici.

En 2018, Southgate a signé un nouvel accord qui le maintiendrait en place jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le joueur de 50 ans conserve clairement le soutien total de la Football Association (FA) et devrait avoir des discussions formelles sur une autre prolongation après l’Euro, quelle que soit la suite du tournoi.

“Notre soutien est indéfectible”, a déclaré le directeur général de la FA, Mark Bullingham. « Nous sommes à 100 % derrière Gareth. »

Il a ajouté : « Gareth sait exactement ce que nous ressentons pour lui.

“Nous pensons qu’il est brillant, à la fois sur et en dehors du terrain. Nous voulons qu’il continue. Il fait un excellent travail. Peu importe le mardi. Absolument.

« Gareth a fait un travail brillant, terminant premier du groupe, une défense vraiment solide, et il a très bien fait sur et en dehors du terrain, dans tous les aspects.

“Nous aimerions qu’il continue, c’est sûr, au-delà de ce contrat.”

Le Pays de Galles ne regarde pas au-delà de la cravate du Danemark

Après leur été inoubliable de 2019 en France, les joueurs gallois pourraient être pardonnés d’avoir un œil sur une autre course incroyable vers les dernières étapes de l’Euro.

Cependant, Bale insiste sur le fait qu’ils ne cherchent pas plus loin que la réunion de ce soir avec les Danois.

“Nous ne pensons qu’à ce match”, a-t-il déclaré.

« Nous n’avons pas besoin de rêver d’autre chose que de jouer à ce match.

« C’est un autre grand défi. Nous savons que le Danemark est une très bonne équipe, très bien organisée et compte de très bons joueurs.

« Ainsi, ils ne seront pas sous-estimés par nous. Nous serons prêts à donner le coup d’envoi et à réaliser une grosse performance.