L’actualité de l’Euro 2021 EN DIRECT ! Angleterre vs Allemagne et Pays de Galles vs Danemark dernières mises à jour et accumulation alors que les 16 derniers se profilent

in

Les nerfs et l’anticipation grandissent alors que l’Angleterre se prépare pour son énorme affrontement en huitièmes de finale du Championnat d’Europe contre l’Allemagne.

Les Three Lions insistent sur le fait que les chagrins des tournois précédents contre leurs anciens rivaux ne compteront pour rien avant le choc clé de mardi à Wembley, tandis que Jordan Henderson a exhorté les joueurs de Gareth Southgate à être intrépides alors qu’ils tracent une voie potentielle vers les quarts de finale.

L’Angleterre a obtenu la première place du groupe D plus tôt cette semaine grâce à sa victoire 1-0 sur la République tchèque à domicile, tandis que l’Allemagne n’était qu’à quelques minutes de quitter le tournoi avant que Leon Goretzka ne frappe pour remporter un match nul 2-2 avec la Hongrie. et deuxième place dans un groupe sauvage F… AKA le ‘Groupe de la Mort’.

Le Pays de Galles pourrait éventuellement être sur une trajectoire de collision en demi-finale avec l’Angleterre si les choses se passent bien pour les deux équipes, mais les hommes de Robert Page doivent d’abord faire face à leur propre test difficile contre le Danemark renaissant à Amsterdam samedi.

LIRE LA SUITE

Ce match est suivi par l’Italie, vainqueur en forme du Groupe A, contre l’Autriche à Londres, tandis que les Pays-Bas affronteront la République tchèque et la Belgique, numéro un, affrontera le Portugal de Cristiano Ronaldo dans une autre confrontation des poids lourds dimanche.

La Croatie contre l’Espagne est suivie par les champions du monde de France contre la Suisse lundi, avant que le dernier épisode de la rivalité Angleterre contre l’Allemagne ne soit suivi par la Suède face à l’Ukraine à Glasgow.

Suivez toutes les dernières nouvelles de l’Euro 2020 dans notre blog quotidien en direct ci-dessous !

Dernières nouvelles de l’Euro 2020

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624606126

Henderson prendrait une pénalité en tirs de barrage

Henderson a également affirmé hier qu’il n’avait aucun problème à ce que Dominic Calvert-Lewin soit censé prendre le penalty qu’il a manqué lors de la victoire à l’échauffement de l’Euro contre la Roumanie à Middlesbrough et a insisté sur le fait qu’il augmenterait à nouveau s’il était appelé lors d’une fusillade.

“Je pense que c’était disproportionné après le match”, a-t-il déclaré.

“Il n’y avait rien à dire par la suite en interne. J’étais déçu de rater mais j’étais plus déçu aussi pour Dom, il aurait pu avoir un autre but pour l’Angleterre.

“Mais c’était une chose qui a probablement été un peu disproportionnée. Inutile de s’attarder là-dessus et d’en parler après.

“En termes de pénalités à l’avenir, nous pratiquons les pénalités ici tout le temps, surtout dans les tournois.

“Le gaffer en fonction de qui joue et qui termine le match et des choses comme ça, le gaffer décidera de ses tireurs de penalty dans la nuit. Cela ne dépend pas vraiment de moi mais j’en prendrai toujours un.”

1624605596

Henderson : l’Angleterre relève le défi de l’Allemagne

Henderson dit que l’Angleterre relève le défi d’affronter l’Allemagne et insiste sur le fait que la victoire « signifierait tout » pour cette dernière génération de stars des Trois Lions.

“Cela signifierait tout pour nous d’entrer dans le prochain tour du tournoi”, a-t-il déclaré.

“Battre l’Allemagne aussi est spécial car c’est toujours un gros match. Cela signifierait tout en tant qu’équipe pour pouvoir progresser.

“Nous attendrons le match avec impatience et tout ce que nous pouvons faire est de donner absolument tout ce que nous avons mardi et j’espère que cela suffira pour gagner.

“C’est excitant. C’est un match énorme et nous l’attendrons avec impatience. Nous savions que quelle que soit l’équipe que nous affronterions, ce serait un grand défi et l’Allemagne le sera certainement. Nous devons bien nous préparer et tout donner contre eux.”

1624605451

Henderson exhorte l’Angleterre à être intrépide

Jordan Henderson pense que la jeune équipe d’Angleterre peut travailler à son avantage contre l’Allemagne à Wembley mardi.

Le capitaine de Liverpool a exhorté ses coéquipiers à être intrépides et à canaliser leur passion et leurs émotions de la bonne manière lors d’une énorme confrontation avec leurs anciens rivaux.

“Nous avons une équipe assez jeune, mais je pense que cela peut être une chose positive”, a déclaré Henderson.

“Beaucoup de ces gars sortent et jouent, apprécient le jeu, jouent sans crainte. Et c’est ce qu’ils doivent refaire mardi.

“Allez en profiter, allez montrer à tout le monde à quel point ils sont bons. Utilisez l’émotion et la passion de la bonne manière pour vous donner de l’énergie pour le jeu, car cela peut vraiment faire la différence.

PISCINE/. via .

“En tant que joueur expérimenté, je peux aider avec cela et m’assurer que nous sommes dans le bon état d’esprit pour le match et m’assurer que l’entraînement est au niveau qu’il doit être au cours des prochains jours pour se préparer à celui-là.

“Tout le monde est confiant, tout le monde se sent bien et nous avons quelques bons jours pour nous préparer à un match énorme.

“Mais beaucoup de gars ont déjà joué dans des matchs énormes: finales de Ligue des champions, matchs de Ligue des champions, finales de coupe, grands matchs pour l’Angleterre. Ils sont habitués aux grands matchs même s’ils sont jeunes et je suis sûr qu’ils ‘ j’attends avec impatience celui-ci.”

1624562471

Danilo va bien

Le milieu de terrain portugais Danilo dit qu’il va bien après avoir été touché au visage par le gardien français Hugo Lloris.

Danilo a déclaré sur son compte Instagram “ce n’était qu’une frayeur”. Il a remercié tout le monde pour leurs messages et leur inquiétude.

Danilo a été touché après que Lloris est sorti pour frapper un coup franc à la 28e minute. Danilo avait besoin d’un traitement sur le terrain avant de repartir avec un sac de glace sur le visage. Il a été remplacé à la mi-temps. Cristiano Ronaldo a converti le penalty.

1624540679

Low s’attend à une cravate “ouverte” de l’Angleterre à Wembley

Plus maintenant de Joachim Low, qui dit qu’il n’est pas inquiet du début inégal de l’Allemagne dans le tournoi et s’attend à un match ouvert contre l’Angleterre à Wembley après avoir accusé la Hongrie d’avoir « garé le bus » à Munich hier soir.

“Je ne suis pas inquiet, c’est un match totalement différent”, a-t-il déclaré. «La Hongrie a garé le bus, avec tout le monde derrière le ballon, est entrée à chaque duel.

« Contre l’Angleterre, ce sera un match totalement différent. Ils jouent à domicile, ils veulent attaquer, ça va être un match ouvert, plus ouvert que ce soir.

«Nous devons améliorer les choses – nous en sommes conscients – et devons faire attention et être prudents, en particulier sur les coups de pied arrêtés.

« Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Nous devons faire mieux ici, mais avant le match contre l’Angleterre, nous l’attendons avec impatience. C’est une excellente nouvelle de jouer à Londres à Wembley contre l’Angleterre.

PISCINE/. via .

« La phase de groupes est terminée et maintenant nous devons nous concentrer. C’est dedans ou dehors maintenant. Jusqu’à présent, nos performances n’ont pas été très bonnes, mais si nous montrons ce que nous pouvons, comme nous l’avons fait contre le Portugal pendant de longues périodes, nous pouvons être un adversaire puissant, et si nous ne le faisons pas, nous pouvons rencontrer des difficultés. . “

Il a ajouté : « Nous avons commis des erreurs et donné trop de balles. Cela ne devrait plus se reproduire lors de notre prochain match. Vous aurez de la résistance dans ce groupe, c’était clair avant. C’était le « groupe de la mort » — nous avons obtenu la deuxième place et nous nous rendons maintenant en Angleterre.

« Nous n’avons pas trouvé assez d’espaces ou ouvert assez d’espaces dans [Hungary’s] la défense. C’était une super mentalité à la fin, un bon esprit moral.

« Nous n’avons pas abandonné, nous ne sommes pas devenus fous après avoir pris du retard. Après avoir marqué l’égalisation, le caractère et la personnalité de mon équipe étaient parfaits.

1624539175

Southgate convaincu que l’Angleterre se transforme en euros

Pendant ce temps, Gareth Southgate reste convaincu que l’Angleterre se rapproche de l’Euro malgré les critiques concernant ses performances lors de la phase de groupes.

“Nous savions qu’en raison de la nature de notre préparation, obtenir 10 des joueurs si tard et ne pas pouvoir les faire participer au match amical, puis avoir [Harry] Maguire non disponible, [Jordan] Henderson au début de sa cure de désintoxication, Jack [Grealish] n’ayant joué que les deux derniers matchs de la saison et devant encore manquer l’entraînement, un ou deux autres avec de petits problèmes, nous savions que l’équipe allait devoir évoluer », a déclaré le manager anglais.

«Il y a beaucoup de joueurs qui manquent un peu de netteté et de forme physique, et je ne suis pas sûr qu’il y ait un moyen de contourner cela. C’est pourquoi l’équipe va être si importante, car nous allons devoir apporter de nouvelles jambes dans les matchs.

«Nous n’avons pas été en mesure de rassembler cette intensité de performance, mais ce que nous avons bien fait, c’est de gérer les matchs, de les voir et d’avoir l’air vraiment solides. Ce faisant, nous devons trouver différentes façons de gagner.

. via .1624534408

Maguire s’entraîne seul alors que les préparatifs de l’Allemagne commencent

Harry Maguire s’est entraîné seul à St George’s Park ce matin alors que l’Angleterre se préparait pour l’affrontement avec l’Allemagne.

Après s’être remis d’une blessure aux ligaments de la cheville, le capitaine de Manchester United a participé à l’Euro pour la première fois contre la République tchèque mardi, jouant les 90 minutes de la victoire 1-0 à Wembley alors qu’il cherche à reconstruire sa forme physique.

Cependant, l’Angleterre – qui a eu un jour de repos hier – aura à cœur de ne pas en demander trop trop tôt à Maguire, qui s’est entraîné loin du groupe principal jeudi dans le cadre de sa gestion de la charge de travail en cours qui vient de reprendre l’action.

À condition qu’il n’y ait pas de revers tardifs, l’influent joueur de 28 ans devrait débuter contre l’Allemagne mardi.

La FA via .1624533182

Low met en garde l’Angleterre contre une équipe allemande “différente”

Joachim Low a prévenu que l’Angleterre affrontera une équipe allemande “différente” lors des 16 derniers matchs de l’Euro par rapport à celle qui s’est imposée dans le groupe F avec un match nul 2-2 contre la Hongrie hier soir.

La frappe tardive de Leon Goretzka à l’Allianz Arena de Munich a sauvé l’Allemagne d’une deuxième sortie consécutive de la phase de groupes d’un tournoi majeur et a organisé une confrontation à élimination directe avec l’Angleterre à Wembley mardi.

L’équipe de Low a connu une campagne de groupes mitigée, avec une victoire éclatante sur le Portugal prise en sandwich entre la défaite contre la France et ce match nul peu convaincant à domicile contre la Hongrie au cours duquel ils ont été menés à deux reprises pendant de longues périodes.

Cependant, Low – qui passera les rênes de la direction à l’ancien entraîneur du Bayern Munich Hansi Flick après l’Euro – insiste sur le fait qu’il y a plus à venir d’Allemagne dans cette compétition.

“Nous avons fait des erreurs mais nous nous sommes battus, avons montré du caractère”, a-t-il déclaré.

«Ce n’était pas pour les timides. À la fin, ce groupe était bon et c’était le but.

« Ce qui compte, c’est que nous ayons fini. Maintenant, nous jouons avec l’Angleterre et nous pouvons nous attendre à ce match avec impatience.

« C’est un moment fort de jouer à Wembley contre l’Angleterre.

“Nous serons une équipe différente de ce soir, je peux vous le promettre.”

1624529555

Ali Daei “honoré” Ronaldo va battre un record

Le grand Iranien Ali Daei n’a pas tardé à féliciter Cristiano Ronaldo après que le capitaine du Portugal ait égalé son record de buts internationaux dans le football masculin hier soir…

“Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts marqués chez les hommes”, a écrit Daei – qui a marqué 109 fois en 149 matchs seniors pour l’Iran entre 1993-2006 – a écrit sur Instagram.

“Je suis honoré que cette réalisation remarquable appartienne à Ronaldo – grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et impacte des vies à travers le monde. Vamos ! »

PISCINE/. via .1624528812

Comment regarder chaque match des 16 derniers LIVE

Les dernières informations télévisées ont été publiées avant les 16 derniers matchs de l’Euro.

Voici comment regarder chaque match EN DIRECT au Royaume-Uni !

Pays de Galles v Danemark – BBC One et BBC iPlayer, 17h00

Italie v Autriche – BBC One et BBC iPlayer, 20h00

Pays-Bas v République tchèque – ITV, 17h00

Belgique v Portugal – ITV, 20h00

Espagne v Croatie – ITV, 17h

France v Suisse – ITV, 20h

Angleterre v Allemagne – BBC One et BBC iPlayer, 17h00

Ukraine v Suède – BBC One et BBC iPlayer, 20h00