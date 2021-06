L’actualité de l’Euro 2021 EN DIRECT ! Italie vs Pays de Galles, Suisse vs Turquie, dernières mises à jour sur l’Angleterre

Le Jour 10 du Championnat d’Europe est à nos portes alors que le Groupe A atteint ce qui promet d’être une conclusion passionnante plus tard cet après-midi.

Après des victoires faciles successives, l’Italie, prétendante en forme, n’a besoin que d’un point contre le Pays de Galles à Rome pour s’assurer la première place avant un match des huitièmes de finale qui opposerait les finalistes du groupe C – soit l’Ukraine, soit l’Autriche.

Pendant ce temps, après leur brillante victoire sur la Turquie à Bakou mercredi, les demi-finalistes de 2016, le Pays de Galles scelleront leur place en huitièmes de finale avec un match nul dimanche.

Le dernier tour des matches de chaque groupe se déroule simultanément, la Suisse et la Turquie s’affrontant également en Azerbaïdjan dans un match incontournable pour les deux équipes s’ils veulent espérer maintenir leurs campagnes respectives en vie.

LIRE LA SUITE

Nous aurons également toutes les dernières nouvelles du camp anglais alors que les retombées se poursuivent depuis l’impasse de vendredi avec l’Écosse à Wembley et que les attentions se tournent vers le décideur du groupe D de mardi soir contre la République tchèque.

Les gros titres ne manquaient pas non plus après une neuvième journée passionnante qui a vu l’Allemagne battre le Portugal dans un thriller de six buts, la France, favorite du tournoi, détenue par la Hongrie et l’Espagne, n’a pas réussi à vaincre la Pologne.

La star danoise Christian Eriksen est également sortie de l’hôpital après une opération réussie pour installer un implant de défibrillateur à la suite de son arrêt cardiaque subi lors du match contre la Finlande à Copenhague.

Suivez toutes les dernières nouvelles de l’Euro dans notre blog quotidien en direct ci-dessous !

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1624188350

Luis Enrique espère un affrontement “crucial” contre la Slovaquie

Luis Enrique ne transpire pas d’une sortie potentielle de la phase de groupes pour l’Espagne après une paire de nuls décevante contre la Suède et la Pologne.

Les champions d’Europe 2012 devront monter en puissance et battre la Slovaquie à Séville mercredi soir pour s’assurer une progression dans le groupe E.

“Je ressens beaucoup d’espoir à l’approche de ce match”, a déclaré Luis Enrique après que la tête de Robert Lewandowski a annulé le premier match d’Alvaro Morata à l’Estadio Olimpico de la Cartuja samedi soir, Gerard Moreno manquant un penalty pour les hôtes.

“Nous voulions évidemment mieux jouer et donner à nos fans de quoi se réjouir … C’était un match difficile contre un bon adversaire.

.

“Vous devez reconnaître à quel point la Pologne était bonne et l’excellent travail défensif qu’elle a fait. Ils ont fermé de nombreuses voies que nous utilisions habituellement pour aller de l’avant, ont arrêté nos transitions et ont poussé haut sur le terrain tout le match.

“Le troisième match sera crucial, nous devons le gagner si nous voulons passer au tour suivant. Les quatre équipes de ce groupe ont leur avenir entre leurs mains.”

1624184744

Kane insiste sur le fait que la spéculation sur le transfert n’affecte pas les performances

Kane a également rejeté les suggestions selon lesquelles l’examen minutieux de l’avenir de son club affectait ses performances pour l’Angleterre à l’Euro.

Le joueur de 27 ans a exprimé son désir de quitter Tottenham cet été à la recherche d’argenterie majeure, avec des joueurs comme Manchester City, Manchester United et Paris Saint-Germain qui seraient tous intéressés par sa signature.

“Absolument pas”, a déclaré Kane. « Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi.

« Je comprends que d’un point de vue médiatique, il y a des spéculations, mais je suis pleinement concentré sur le travail ici. »

1624181748

Kane écarte les problèmes de forme physique

Dans le camp anglais, Harry Kane a ignoré les inquiétudes selon lesquelles il n’était pas en pleine forme pour l’Euro.

Le capitaine des Three Lions a produit deux performances décevantes lors des rencontres du groupe D avec la Croatie et l’Écosse à Wembley, qui se sont toutes deux terminées par le remplacement de Kane par Gareth Southgate.

Ces sorties ternes ont conduit beaucoup à suggérer que le talisman de Tottenham souffre de problèmes de forme physique après une saison longue et épuisante de Premier League, bien qu’il insiste sur le fait que ce n’est pas le cas.

“Gareth a le droit d’apporter les changements qu’il pense être les meilleurs pour l’équipe”, a déclaré Kane, selon The Guardian. « Ce que nous avons appris au cours des tournois passés, c’est d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment. Le meilleur moment pour atteindre un sommet est dans les phases à élimination directe et, espérons-le, commencer à partir de là.

PISCINE/. via .

« Peut-être en Russie [in 2018] il y a eu des moments, vers les quarts et les demi-finales, où je n’étais pas aussi affûté que je le voulais. En fin de compte, nous ne sommes pas arrivés là où nous voulions aller, peut-être en partie pour cette raison.

« Il s’agit de gérer l’équipe, de s’assurer que tout le monde se sente aussi en forme et affûté que possible. Dans mon cas, ce fut quelques matchs difficiles et il s’agit de s’assurer que j’ai raison pour le reste d’entre eux.

« Je n’ai eu aucun problème. Je n’avais pas l’impression que physiquement je n’étais pas à la hauteur. Je me sentais aussi bien dans ces matchs que je me suis senti toute la saison, si je suis honnête. »

1624180272

Mancini : le Pays de Galles a beaucoup de physique

Voici ces citations de Mancini qui ont peut-être ébouriffé quelques plumes dans le camp gallois avant le concours d’aujourd’hui !

« Le Pays de Galles est une équipe très difficile à affronter car il est au sommet du classement mondial de la Fifa depuis plusieurs années. Cela montre qu’ils ont des joueurs de qualité », a-t-il déclaré.

“C’est une équipe britannique et ils ont beaucoup de physique.”

Lorsqu’on lui a demandé si le Pays de Galles lui rappelait les équipes de Premier League de Stoke, l’ancien patron de Manchester City, Mancini, a ajouté : « Stoke était un endroit difficile où aller.

«Stoke avait un style de jeu très difficile, ils étaient très difficiles à résoudre.

“Mais le Pays de Galles a des joueurs comme Allen, Bale, James – des joueurs habiles et de qualité, ce sera donc un match difficile d’un point de vue physique. Le Pays de Galles n’est pas seulement technique, mais puissant sur le plan physique.

1624179172

Bale: le Pays de Galles ne se fait aucune illusion avant le défi italien

Un point à Rome garantirait la place du Pays de Galles dans les huitièmes de finale, mais Bale insiste sur le fait qu’ils ne se font aucune illusion quant à l’ampleur de la tâche à accomplir.

L’Italie rajeunie de Mancini a semblé fantastique à son retour dans les grands tournois de football après avoir raté la Coupe du monde 2018 en Russie, avec des victoires successives 3-0 sur la Turquie et la Suisse à domicile dans le groupe A, prolongeant leur formidable invincibilité à 29 matches.

En effet, ils n’ont pas encaissé un seul but tout en accumulant 10 victoires consécutives.

“Ce sera un gros défi. Nous n’avons aucun doute, même si ce record n’était pas là, l’Italie est une grande nation de football et rend toujours les matchs difficiles”, a déclaré Bale.

PISCINE/. via .

“Nous ne nous faisons aucune illusion, ce sera un match difficile, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est planifier, préparer et tout donner quand nous serons sur le terrain.

“Il est difficile de dire où le match se classerait si nous gagnons, mais ce serait certainement un moment de fierté pour nous tous. Un excellent résultat pour le Pays de Galles et un que nous allons essayer de faire.”

1624178529

Bale réagit à la comparaison de Mancini avec Stoke

Le patron d’Azzurri, Roberto Mancini, a “attisé” les flammes avant l’affrontement Italie-Pays de Galles d’aujourd’hui au Stadio Olimpico en suggérant que ce dernier fournisse un test physique similaire à celui des Potters à l’apogée de la Premier League.

Répondant à cette affirmation lors de la conférence de presse d’avant-match d’hier, Gareth Bale a plaisanté: “Je ne savais pas que Stoke était aussi bon.”

Pendant ce temps, le patron remplaçant du Pays de Galles, Robert Page, a balayé la comparaison alors qu’il se concentre sur la sécurisation de leur place dans les 16 derniers.

“Nous sommes pleinement concentrés sur ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons blesser les équipes”, a-t-il déclaré.

“Comme je l’ai dit, je ne pourrais pas être plus fier de cette (équipe de) 26 et je les soutiendrai tous les jours de la semaine.”

1624178011

Programme de la 10e journée – Italie vs Pays de Galles, Suisse vs Turquie

C’est le jour 10 du championnat d’Europe !

Nous avons deux matchs au programme cet après-midi alors que le groupe A se termine par une dernière paire de matches qui se dérouleront simultanément à 17h BST.

L’Italie et le Pays de Galles s’affrontent à Rome, tandis que la Suisse et la Turquie s’affrontent à Bakou.

Restez à l’écoute pour toute la préparation de ces matchs ainsi que les dernières nouvelles du camp anglais alors que l’attention se tourne vers le match décisif du Groupe D contre la République tchèque à Wembley, mardi soir.

.1624137148

L’Espagne détenue par la Pologne

Gerard Moreno a raté un penalty alors que l’Espagne était détenue par la Pologne lors du choc du Groupe E samedi soir.

Alvaro Morata a donné l’avantage à l’Espagne après un examen VAR, rentrant à bout portant et voyant initialement son attaquant déclaré hors-jeu. Robert Lewandowski a propulsé une tête en deuxième mi-temps pour une part du butin.

Le résultat laisse le groupe E grand ouvert, les quatre équipes étant toujours en mesure de se qualifier alors qu’elles se préparent pour le dernier tour des matches de mercredi.

Morata a débloqué l’impasse à la 25e minute, sautant pour ramener le ballon de Gerard Moreno dans la surface et, bien qu’une ligne

1624123814

Mancini écarte le tirage au sort de Biscoto

Roberto Mancini a rejeté l’idée que l’Italie et le Pays de Galles pourraient jouer un soi-disant tirage « Biscoto » à Rome pour répondre à leurs ambitions pour l’Euro 2020.

L’Italie s’est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir remporté ses deux premiers matches et serait en tête du groupe A en évitant la défaite contre le Pays de Galles au Stadio Olimpico dimanche.

Le Pays de Galles, deuxième, a besoin d’un point pour confirmer sa qualification pour la phase à élimination directe après avoir fait match nul avec la Suisse et battu la Turquie lors de ses deux premiers matches.

Il a été suggéré que le scénario permet aux deux équipes de concevoir le bon résultat. En Italie, cela s’appelle « Biscoto », ce qui signifie littéralement biscuit.

Il vient du latin pour cuit deux fois et l’idée est apparemment que vous ne pouvez pas faire un biscotto vous-même, d’où le double élément du nom.

Mancini a déclaré: “Je pense que le terme” Biscoto “est utilisé lorsqu’il y a deux équipes qui ont le même objectif et que le résultat leur permettrait de passer toutes les deux.

“Ce n’est pas un problème pour nous car nous avons déjà six points et sommes déjà qualifiés pour les 16 derniers.

“Donc, nous allons soit à Londres, soit à Amsterdam, cela dépend du score final, et cette conversation ‘Biscoto’ ne nous concerne pas.

“Nous irons là où nous en avons besoin dans le tirage au sort. Nous ne sommes pas vraiment dérangés par l’équipe contre laquelle nous nous trouvons.

“Si nous allons à Amsterdam parce que nous terminons deuxièmes, qu’il en soit ainsi. Si nous gagnons le groupe tant mieux. Notre objectif est de gagner le match.”

1624119522

Deschamps regrette les occasions manquées

Didier Deschamps a regretté les occasions manquées par Karim Benzema et Kylian Mbappe alors que la France, favorite de l’Euro 2020, était tenue en échec par la Hongrie.

Devant une foule nombreuse à Budapest, les champions du monde ont eu du mal à briser une défense hongroise infatigable et, lorsqu’ils ont trouvé une issue, n’ont pas été attentifs à leurs chances.

Benzema s’est faussé après avoir été bien préparé par Mbappe, qui s’est dirigé loin d’une bonne occasion dès le début.

Après un certain nombre d’occasions manquées, le Hongrois Attila Fiola a cassé l’autre bout et a surpris Les Blues avec un but bien pris dans le temps additionnel à la fin de la première mi-temps.

Antoine Greizmann a égalisé en seconde période mais les Français, qui affronteront le Portugal lors de leur dernier match de poule la semaine prochaine, n’ont pu trouver de vainqueur.

“Nous aurions dû être devant. Ce n’est pas assez bon compte tenu de ce à quoi nous nous attendions, mais c’est le football”, a déclaré Deschamps. “Ils ont marqué avec leur seule chance. Compte tenu du contexte, nous prendrons le point.

“La Hongrie a organisé le match de sa vie. Tant mieux pour eux.”