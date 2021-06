L’actualité de l’Euro 2021 EN DIRECT ! Jour 11 au plus tard après que le Pays de Galles ait atteint les huitièmes de finale; Mises à jour de l’Angleterre

Le jour 11 du Championnat d’Europe est à nos portes alors que nous prévoyons que les groupes B et C seront décidés.

Dimanche, l’Italie, en forme, a battu le Pays de Galles à Rome pour s’assurer la première place et se qualifier pour les huitièmes de finale contre les finalistes du groupe C – l’Ukraine ou l’Autriche. La Suisse n’a pu battre la Turquie que 3-1, ce qui signifie que le Pays de Galles a terminé deuxième à la différence de buts.

Nous avons droit à quatre matchs lundi alors que les Pays-Bas cherchent à conserver la première place en gagnant au moins un point contre la Macédoine du Nord, tandis que l’Ukraine affronte l’Autriche à Bucarest pour la deuxième place, le perdant ayant une attente nerveuse pour voir s’ils sont l’un des quatre meilleurs troisièmes.

Nous aurons également toutes les dernières nouvelles du camp anglais alors que les retombées se poursuivent après l’impasse de vendredi avec l’Écosse à Wembley et que les attentions se tournent vers le décideur du groupe D de mardi soir contre la République tchèque.

Récapitulatif : la Suisse bat la Turquie

Xherdan Shaqiri a marqué deux buts pour donner à la Suisse une victoire 3-1 sur la Turquie hier soir.

La victoire pourrait suffire à donner à l’équipe une place en huitièmes de finale parmi les meilleures équipes à la troisième place.

L’ailier Steven Zuber a aidé sur les trois buts de la Suisse. Haris Seferovic a marqué le premier.

Irfan Can Kahveci a marqué le but de la Turquie. C’était le premier but de l’équipe du tournoi.

La Turquie a perdu ses trois matches de groupe et a été éliminée.

Récapitulatif : l’Italie a battu le Pays de Galles

L’Italie a égalé un record d’équipe de 30 matchs consécutifs sans défaite en battant le Pays de Galles 1-0 dimanche.

Matteo Pessina a marqué en fin de première mi-temps en redirigeant un coup franc de Marco Verratti.

Le défenseur gallois Ethan Ampadu a été expulsé avec un carton rouge pour avoir marché sur Federico Bernardeschi 10 minutes après le début de la seconde mi-temps.

L’Italie a terminé le groupe A avec un total de neuf points parfaits. Le Pays de Galles compte quatre points.

Les Italiens affronteront l’équipe de deuxième place du groupe C au stade de Wembley à Londres samedi prochain.

La victoire a également marqué la 11e victoire consécutive de l’Italie et son propre drapé.

Bonjour!

C’est le jour 11 du tournoi !

Voici où nous en sommes…

FT ! Italie 1-0 Pays de Galles, Suisse 3-1 Turquie

Ça y est, l’Italie remporte le Groupe A et le Pays de Galles se qualifie pour les huitièmes de finale !

C’est un résultat formidable pour le Pays de Galles dans un groupe difficile, et ils se rendront à Amsterdam pour leur match à élimination directe ce week-end.

1624210112

Groupe A dernier

Le Pays de Galles s’incline 1-0 et ne compte plus que 10 hommes après le carton rouge d’Ethan Ampadu, tandis que la Suisse mène la Turquie 3-1.

Les Gallois sont toujours deuxièmes dans l’état actuel des choses, mais un swing de deux buts contre les Suisses maintenant avec les mêmes résultats les ferait passer le Pays de Galles à la deuxième place.

1624206737

La Suisse aurait probablement besoin de gagner 5-0 et d’espérer également que le Pays de Galles perde contre l’Italie… mais les Suisses y vont.

Xherdan Shaqiri vient de marquer un worldie à longue distance, et ils mènent 2-0.

1624206682

Groupe A dernier

Mauvaise nouvelle pour le Pays de Galles car Haris Seferovic a donné une avance rapide à la Suisse contre la Turquie.

Le Pays de Galles reste deuxième dans l’état actuel des choses, mais tomberait à la troisième place s’il concédait contre l’Italie et la Suisse empoche quelques buts…

1624205370

Démarrer!

La phase finale des matchs du groupe A est en cours…

1624198303

Donnarumma quitte l’équipe d’Italie pour conclure l’accord avec le PSG

Gianluigi Donnarumma devrait être autorisé à quitter l’équipe d’Italie lundi matin pour passer son examen médical du Paris Saint-Germain.

Le gardien de but devrait signer un contrat de cinq ans avec le PSG d’une valeur de plus de 10 millions d’euros par saison après avoir quitté l’AC Milan en tant qu’agent libre après avoir refusé de signer un nouveau contrat.

Sky Sport Italia affirme que le PSG effectuera des contrôles médicaux sur lui à Florence, près de l’endroit où l’équipe d’Italie est basée pour l’Euro 2020.

1624197048

« Laissez Christian tranquille ! »

Le défenseur néerlandais Daley Blind a critiqué les experts pour avoir spéculé sur l’avenir de Christian Eriksen dans le football après son arrêt cardiaque.

Eriksen est sorti de l’hôpital plus tôt cette semaine après avoir subi une opération pour installer un dispositif de démarrage cardiaque.

La star de l’Ajax Blind a également un DAI (défibrillateur cardioverteur implantable) après avoir souffert de problèmes cardiaques dans le passé.

Blind a déclaré: “Quand cela m’est arrivé, le monde entier me disait que j’en avais fini en tant que joueur, que je ne pourrais plus jouer.

«Regardez où j’en suis aujourd’hui. C’est pourquoi je dis à tout le monde : « Laissez Christian tranquille ! »

«Je me sentais prêt et je me sentais à l’aise de revenir une fois que j’ai reçu le feu vert des médecins de l’hôpital et du personnel médical d’Ajax.

« Il n’y avait aucune raison pour que je ne puisse pas rejouer au plus haut niveau. La chose la plus importante est que vous devez vous sentir libre dans votre tête.

« Je n’avais pas peur. J’étais juste incroyablement heureux d’avoir pu à nouveau faire partie de l’équipe et d’être de retour dans l’équipe.

“Une fois que les médecins vous disent que vous êtes prêt à jouer à nouveau, vous ne ressentez que la tension et l’excitation de jouer, pas la tension de la peur.”