L’actualité de l’Union européenne : Cette politique est un désastre ! Les fermiers furieux perdent la tête à cause de règles détestées | Monde | Nouvelles

Le Parlement européen devrait donner mardi son feu vert définitif à la nouvelle PAC, qui vise à « verdir » les politiques agricoles de l’UE, malgré l’opposition des Verts et d’une partie de la gauche qui dénoncent le « green-washing ». S’adressant à Twitter, la « Délégation française rebelle au Parlement européen » a déclaré : « La réforme de la PAC qui sera votée au Parlement européen est une catastrophe !

Il a ajouté : « Nous rejetons cette réforme comme une honte à l’urgence climatique et une trahison des citoyens et des agriculteurs. »

Après des mois de discussions difficiles, les négociateurs se sont mis d’accord sur la nouvelle politique agricole commune, qui s’appliquera à partir de janvier 2023.

Il dispose d’un budget de 387 milliards d’euros jusqu’en 2027 – près d’un tiers du budget pluriannuel de l’UE – dont 270 milliards d’euros d’aides directes aux agriculteurs.

La France reste le principal pays bénéficiaire.

La politique se concentre sur neuf objectifs spécifiques, liés aux objectifs communs de l’UE pour la durabilité sociale, environnementale et économique dans l’agriculture et les zones rurales.

Cependant, les agriculteurs européens craignent que les changements ne détruisent leurs moyens de subsistance et n’affectent les politiques environnementales.

Le même groupe qui a tweeté que la politique serait une catastrophe a déclaré : « Destructrice pour le climat, la biodiversité et le monde agricole, la réforme de la PAC signe l’arrêt de mort de l’agriculture biologique dans l’UE. »

Il ajoute : « Les élus de notre délégation ont participé ce matin à son enterrement, devant le Parlement européen.

Parlant de la réforme, il a déclaré: « Cette réforme nous enfermera dans le système agricole actuel, qui est une impasse en termes de climat, d’environnement, de problèmes sociaux et de souffrance animale. »

Affirmant qu’il est temps de reconsidérer le plan, il a déclaré : « Il faut le repenser pour enfin avoir une PAC qui réponde aux besoins urgents.

La réforme prévoit le versement de primes aux agriculteurs qui participent à des programmes environnementaux plus exigeants, utilisent des techniques plus respectueuses de l’environnement ou contribuent à améliorer le bien-être animal.

Les États devront consacrer en moyenne 25 % par an de paiements directs à ces « éco-régimes » entre 2023 et 2027, avec la possibilité de n’y consacrer que 20 % les deux premières années.

Ils devront allouer au moins 35 % du budget du développement rural aux mesures environnementales et climatiques.

D’ici fin 2021, chaque État devra préparer un « plan stratégique » détaillant son utilisation des fonds européens.

Bruxelles devra vérifier la conformité de ces politiques agricoles nationales avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (Pacte vert) et de réduction des pesticides de 50 % d’ici 2030, avec un quart des terres réservé à l’agriculture biologique.

Cependant, cet alignement n’est pas assez contraignant pour les ONG environnementales.

Dans un tweet posté vendredi, la militante pour le climat Greta Thunberg a également qualifié la PAC de « catastrophique pour le climat et l’environnement » et « pas conforme à l’Accord de Paris de 2015 », qui fixe l’objectif de limiter le réchauffement à « bien en dessous » de 2 °C et si possible 1,5°C.

Après le vote de mardi, la PAC devra encore être formellement approuvée par les États membres.

