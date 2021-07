L’actualité des Sims 5, les rumeurs multijoueurs et tout ce que nous savons jusqu’à présent

Vous pensez aux Sims 5 ? Tu n’es pas seul. Le prochain volet du jeu de simulation de vie extrêmement populaire serait en cours de développement et les fans sont impatients de savoir ce qui va suivre.

Bien sûr, Les Sims 4 ne va nulle part. Ce jeu est toujours bien vivant grâce aux extensions, aux Stuff Packs et aux mods. Mais étant donné que cela fait plus de six ans depuis sa sortie, nous ne sommes pas surpris que les fans soient curieux de savoir ce que Maxis et EA ont prévu pour la “nouvelle génération” de Sims.

Bien qu’EA Maxis n’ait pas officiellement annoncé Les Sims 5, le développeur a annoncé que la « prochaine génération » de la franchise Sims était en préparation – qui se concentrera apparemment sur les éléments sociaux et en ligne. Des rumeurs ont même suggéré que ce nouveau titre Sims pourrait être basé sur le cloud et impliquer une sorte d’élément multijoueur.

Cependant, en l’absence d’annonce ferme et de rumeurs suggérant que ce titre est encore en phase “conceptuelle”, il est raisonnable de supposer que Les Sims 5 sont encore loin. Mais cela ne nous empêche pas d’espérer que 2021 sera l’année où nous aurons une annonce officielle des Sims 5 – peut-être même à EA Play Live 2021 le 22 juillet ?

En attendant, nous avons rassemblé les dernières nouvelles et rumeurs sur le jeu que nous avons pu trouver jusqu’à présent dans notre guide ci-dessous. Nous mettrons à jour cela dès que des nouvelles arriveront, alors gardez les yeux ouverts.

Les Sims 5 : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est: Le prochain opus du jeu de simulation de vie bien-aimé Les SimsQuand est-il publié : À déterminerSur quelle plateforme sera-t-il : Historiquement, Les Sims arrivent d’abord sur PC, puis sur consoles

(Crédit image : EA Maxis)

Dans l’état actuel des choses, le jeu n’est apparemment pas loin du tout, NME rapportant que Les Sims 5 est actuellement dans sa “phase conceptuelle”. Dans cet esprit, nous ne devrions probablement pas nous attendre à voir Les Sims 5 avant quelques années – nous ne le prédirons pas avant au moins 2023.

Gardez à l’esprit que l’écart entre les précédentes itérations des Sims a également été généralement long. Les Sims 3 sont sortis en 2009, après quoi Les Sims 4 sont sortis en 2014. Cela signifie que c’est le plus long que nous ayons jamais passé sans un tout nouveau jeu Sims principal.

Cependant, il va de soi que Les Sims 4 sont toujours en cours de cycle de vie et EA n’en a pas encore terminé.

Cottage Living est la dernière extension pour Les Sims 4, sortie en juillet 2021, et il est probable qu’EA et Maxis prévoient de publier quelques packs de contenu supplémentaires pour le jeu cette année.

Même s’il faudra probablement un certain temps avant de mettre la main dessus, nous espérons que 2021 sera l’année où nous entendrons quelque chose d’important à propos des Sims 5.

Les Sims 5 : que peut-on attendre du gameplay ?

(Crédit image : EA)

Il n’y a actuellement aucune bande-annonce des Sims 5 pour le moment, nous ne pouvons donc que spéculer sur ce que la prochaine génération des Sims nous réserve.

En termes de gameplay, nous pouvons probablement nous attendre à ce que Les Sims 5 jouent de la même manière que les itérations précédentes, peu importe à quoi cela ressemble.

Vous avez des besoins quotidiens et des émotions changeantes à prendre en charge, que vous remplissez et contrôlez en faisant certaines actions comme manger et, bien sûr, socialiser avec les gens dès qu’ils passent devant chez vous.

Le gameplay des Sims est resté relativement inchangé tout au long de sa durée de vie, avec quelques nouveaux ajouts et mises à jour de la qualité de vie ajoutés de temps en temps. Il sera intéressant de voir si Les Sims 5 ajoute une nouvelle dimension au jeu, peut-être même en étant capable de prendre le contrôle direct à la troisième personne de votre Sim par opposition à la vue aérienne de cliquer et de se déplacer.

Rumeurs, actualités et plus sur le multijoueur des Sims 5

(Crédit image : EA)

EA Jouer en direct 2021

EA devrait organiser son événement EA Play Live 2021 le 22 juillet, où l’éditeur présentera ses plus grands jeux à venir. Bien qu’il y ait une faible chance que les Sims 5 soient annoncés lors de cet événement, nous nous attendons à ce qu’EA se concentre plutôt sur l’annonce de la rumeur de la renaissance de Dead Space lors de cette vitrine. Après tout, si Les Sims 5 sont encore en phase conceptuelle, il est peu probable que nous voyions une annonce officielle si tôt. Malheureusement, nous pensons que cela pourrait être EA Play Live 2022 avant d’avoir un mot officiel sur Les Sims 5.

EA Play Live revient le 22 juillet. Réserve cette date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm11 mai 2021

Voir plus

Taquiner l’avenir ?

Il semble qu’EA ait taquiné Les Sims 5. Tout en parlant avec Geoff Keighley au GamesBeat Summit 2021 de VentureBeat, Laura Miele, directrice des studios d’EA, a confirmé de manière détournée que la « prochaine génération » de la franchise Sims est en préparation, avec un accent apparent sur le «terrain fertile» des éléments sociaux et en ligne.

“Nous allons nous appuyer sur les outils permettant aux gens de jouer avec la vie – c’est notre marque, la simulation – et l’idée pour les gens de pouvoir jouer avec la vie ensemble”, a-t-elle déclaré.

« Nous avons eu Les Sims en ligne qui est sorti en 2002, ce que je ne peux pas croire, et je pense que nous étions certainement en avance sur notre temps.

“Et je pense que 20 ans plus tard, nous avons beaucoup appris sur la façon dont les joueurs interagissent, ce qui les motive et comment les joueurs peuvent se réunir en coopération, et comme vous pouvez l’imaginer, alors que nous pensons à la prochaine génération des Sims, c’est super important pour nous d’avoir les meilleurs outils, la plus grande flexibilité, et pour les joueurs de vraiment développer leur créativité [and] remixer des objets et des objets dans le monde.

« Et puis de le faire ensemble. Je pense que c’est l’une de nos plus grandes opportunités avec Les Sims – le composant de connexion sociale que nous devons apporter à cette marque et à cette franchise. L’équipe travaille dur sur la prochaine génération de cette expérience.

Composants multijoueurs

Le multijoueur ajouté aux Sims est en cours de discussion sur le site officiel de Reddit et, pour la plupart, a été accueilli avec indifférence. Il se peut que les gens s’attendent à voir quelque chose comme les fonctions en ligne de la communauté Les Sims 4, qui permettent aux gens de partager des créations en ligne dans le jeu.

Le PDG d’Electronic Arts, Andrew Wilson, a déclaré en janvier 2020 que le prochain jeu de la série Les Sims pourrait comporter des éléments solo et multijoueur. Il a poursuivi en disant qu’il pourrait y avoir des éléments de Les Sims en ligne ajoutés au prochain titre.

“Alors que Maxis continue de penser aux Sims pour une nouvelle génération – sur toutes les plateformes dans un monde basé sur le cloud – vous devriez imaginer que, même si nous resterons toujours fidèles à nos motivations d’inspiration, d’évasion, de création et d’amélioration personnelle, que cela notion d’interactions sociales et de compétition – comme le genre de choses qui étaient réellement présentes dans Les Sims en ligne il y a de nombreuses années – qu’elles commenceront à faire partie de l’expérience continue des Sims dans les années à venir », a déclaré Wilson sur les Sims Site communautaire.

Il a ajouté : « Nous sommes très excités. C’est un jeu qui n’a vraiment aucune concurrence dans sa catégorie pour fournir et satisfaire ces motivations aux joueurs, et nous pensons que c’est une formidable opportunité de croissance pour nous pour de nombreuses années à venir.

Les Sims ayant des composants multijoueurs pourraient être un énorme argument de vente pour les fans de la série. Il y a eu de nombreuses occasions en jouant aux Sims que nous avons souhaité démarrer une nouvelle famille dans un jeu et que des amis se joignent pour affronter leurs personnages respectifs et jouer tous ensemble, vivant simultanément l’expérience virtuelle en coopération.

Cette fonctionnalité a été utilisée avec succès dans Les Sims 2 sur consoles PS2, permettant à deux joueurs de créer chacun un personnage et de vivre ensemble dans la même maison, partageant le même écran ; C’était excellent.

Les Sims 5 arriveront-ils sur console ?

Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas d’informations concrètes sur Les Sims 5, mais nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’il arrive sur la PS5 et la Xbox Series X au cours de sa durée de vie – ce qui est généralement long si les jeux Sims précédents sont quelque chose à faire.

Historiquement, les jeux Sims deviennent disponibles sur PC puis sont légèrement retravaillés pour les consoles et autres systèmes. Nous nous attendons à ce que ce soit le cas pour Les Sims 5. Les Sims 4 sont sortis sur PC en 2014, ne devenant disponibles pour les consoles qu’en 2017, alors préparez-vous à un écart important lorsqu’il s’agit de porter la version PC sur console.

Qu’en est-il des packs d’extension et de jeu ?

La sortie fréquente de packs d’extension contribue à prolonger la vie de chaque jeu Sims, lui donnant une nouvelle vie. Les Sims 3 ont bénéficié de 11 extensions, qui ont toutes ajouté de nouveaux éléments – tels que des animaux de compagnie ou l’extension University Life – et ont aidé à garder le jeu frais et fort.

Actuellement, Les Sims 4 propose plus de 10 packs d’extension et encore plus de packs de jeu et de kits d’objets. Le fait est que Les Sims 5 bénéficieront presque certainement du même traitement et seront mis à jour en permanence tout au long de sa longue durée de vie attendue.