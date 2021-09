L’actualité du Brexit : Absurde ! L’UE va déclencher un nouveau « cauchemar » alors que le bloc ignore l’offre britannique | Politique | Nouvelles

in

La Commission européenne prépare actuellement un plan visant à garantir l’approvisionnement à long terme en médicaments de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord à partir de l’année prochaine dans le cadre du protocole d’Irlande du Nord. Mais malgré les objections du gouvernement britannique à cette suggestion, les eurocrates travaillent sur une proposition législative à soumettre au Conseil européen et au Parlement européen.

Le plan impliquerait des fonctions de conformité réglementaire, telles que des tests de contrôle de la qualité pour les nouveaux médicaments destinés uniquement au marché d’Irlande du Nord, qui seraient effectués en permanence au Royaume-Uni.

Ce serait plutôt que d’exiger des entreprises qu’elles mettent en place ces procédures en Irlande du Nord ou dans l’UE après l’expiration des délais de grâce existants en décembre 2021.

Mais Bruxelles a déclaré que le gouvernement britannique devrait mettre en place des garanties spécifiques pour garantir que ces produits n’aillent pas au-delà de l’Irlande du Nord dans le marché intérieur de l’UE.

Les ministres britanniques devraient également appliquer pleinement la législation de l’UE sur les médicaments en matière de qualité, de sécurité, de test et de libération des lots lors de l’approbation de produits destinés à être utilisés en Irlande du Nord.

La Commission a déclaré hier soir que la solution proposée serait “sur la base d’un engagement clair du Royaume-Uni à mettre en place les garanties”.

Une source bruxelloise a ajouté que la proposition législative serait soumise au Conseil et au Parlement avant l’automne.

Cependant, si aucune solution n’est trouvée rapidement, les fabricants de médicaments pourraient retirer jusqu’à 90 pour cent des médicaments qu’ils fournissent à la région.

En réponse, une source de Whitehall proche des négociations en cours autour du protocole a déclaré que la demande d’alignement sur les règles de l’UE pour les médicaments était « absurde ».

LIRE LA SUITE: Esturgeon sous pression pour introduire une semaine de travail de quatre jours pour tous les Écossais

Selon les termes de l’accord, l’Irlande du Nord reste effectivement dans le marché unique de l’UE après la fin de la période de transition.

Les responsables de l’UE et du Royaume-Uni ont actuellement des discussions techniques qui incluent des médicaments dans le but de résoudre l’impasse, mais le gouvernement britannique souhaite obtenir une réponse au document de commande de Lord Frost sur les accords commerciaux post-Brexit.

Lord Frost a demandé que des modifications importantes soient apportées au protocole d’Irlande du Nord, un élément de l’accord qu’il a négocié, car il a déclaré “nous ne pouvons pas continuer comme nous le sommes”.

Un porte-parole du gouvernement britannique a affirmé qu’il y aurait un retard des contrôles jusqu’en 2022.

Ils ont ajouté: “Pendant que ces discussions avec l’UE sont en cours, les dispositions actuelles pour un accès sans entrave – qui garantissent qu’aucun processus pour les marchandises n’est transféré d’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne – seront maintenues et aucun changement ne sera introduit en 2021.

“Nous garderons cela à l’étude et donnerons aux commerçants un préavis suffisant si quelque chose change.”

Express.co.uk comprend également que les négociations en cours peuvent également avoir un impact sur l’expiration des délais de grâce le mois prochain pour les viandes réfrigérées.

Les ministres britanniques réfléchissent à un autre retard alors que la date limite du 30 septembre pour l’extension actuelle expire, risquant une potentielle “guerre des saucisses”.

Après le 1er octobre, si l’UE n’accepte pas de prolonger davantage les délais de grâce, les expéditions de viandes réfrigérées, y compris les saucisses, vers l’Irlande du Nord en provenance d’ailleurs au Royaume-Uni peuvent être restreintes.

Le Royaume-Uni a initialement demandé en juin une prolongation de 12 semaines du délai de grâce pour les produits d’origine animale, qui comprend les viandes réfrigérées telles que les saucisses, les hamburgers et le hachis, ce qui a été accordé par la Commission européenne.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à Express.co.uk : « Il y a eu un contact technique continu au cours de l’été avec la Commission concernant les propositions que nous avons énoncées dans le document de commande. Nous aborderons les discussions dans un esprit d’ambition, d’imagination, de réelle flexibilité et de compromis.

«Nous avons souligné en juillet l’importance d’apporter une sécurité aux entreprises et aux citoyens par le biais d’arrangements de« statu quo » au fur et à mesure que ces discussions avancent, et nous avons salué la décision de l’UE fin juillet de ne pas passer à la prochaine étape de sa procédure judiciaire. Nous informerons les commerçants en temps voulu de tout développement à cet égard. »