L’actualité du Brexit : ne lâchez rien ! Frost a envoyé un appel urgent – L’épreuve de force de la pêche en France AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

Et le député conservateur David Jones a prévenu l’acolyte d’Emmanuel Macron qu’il ne s’attend pas à ce que le ministre du Brexit « cède d’un pouce » lors de ce qui risque sans doute d’être une réunion tendue dans la capitale belge. M. Beaune, ministre français des Affaires européennes, a tweeté dimanche : « Je serai à Bruxelles demain pour poursuivre cette négociation essentielle pour la France et l’UE. Notre objectif n’a pas changé : faire respecter l’accord, obtenir nos permis, défendre les intérêts de nos pêcheurs.

Son discours dur fait suite à des propos similaires de M. Macron, qui a accusé la Grande-Bretagne de « jouer avec nos nerfs » sur la question.

M. Jones, vice-président du Groupe européen de la recherche, n’a pas été impressionné par les propos de M. Beaune.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Beaune reconnaît qu’un accord est essentiel pour la France et l’UE. Il a fait preuve de désespoir. Lord Frost ne devrait pas céder d’un pouce.

S’exprimant dimanche, M. Macron a déclaré : « Nous allons continuer à nous battre, nous n’abandonnerons pas nos pêcheurs.

« La Commission doit nous protéger. Il doit voir cela jusqu’au bout, mais il avance trop lentement, trop faiblement. Si la Commission ne joue pas son rôle, la France le fera. »

