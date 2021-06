l’actualité du Brexit ; Nicola Sturgeon exhorte Boris à travailler avec l’UE – malgré sa propre attaque du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon exhorte les fans à « profiter du match de l’Euro en toute sécurité »

Non seulement le Premier ministre a lancé une attaque cinglante contre le Brexit, mais Mme Sturgeon a également appelé le Premier ministre à rechercher une coopération avec l’UE – malgré des années de ses propres affrontements avec Westminster. Dans un éditorial, Mme Sturgeon a de nouveau rouvert sa quête pour briser le Royaume-Uni, affirmant que l’Écosse avait été retirée de l’UE contre son gré à l’occasion du cinquième anniversaire du référendum. Le Premier ministre a également affirmé que l’Écosse avait désormais été soumise à un “Brexit dur” au cours de cinq années difficiles.

Écrivant pour Politico, elle a déclaré: “Malgré ce vote, non seulement nous avons été retirés de l’UE contre notre gré, mais nous avons été soumis à un Brexit dur et dommageable.

“Ces cinq années ont été particulièrement difficiles pour les plus de 200 000 personnes originaires de pays de l’UE qui ont choisi de vivre et de travailler en Écosse, et qui sont maintenant contraintes par le gouvernement de Westminster de demander à rester au Royaume-Uni.”

Au milieu de la poursuite de Mme Sturgeon pour briser le Royaume-Uni et de la haine du Brexit, le Premier ministre s’est souvent heurté à M. Johnson.

Plus tôt cette année, Mme Sturgeon a été accusée d’avoir quitté un sommet Covid virtuel vital de quatre nations afin d’apparaître dans un briefing télévisé.

Nicola Sturgeon a lancé une attaque cinglante contre le PM (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon a affirmé que le pays avait été retiré contre son gré (Image: GETTY)

Bien que Mme Sturgeon ait affirmé que le sommet virtuel avait été organisé tardivement, les partis d’opposition ont accusé le Premier ministre d’avoir utilisé le briefing télévisé pour faire valoir des points politiques tout en évitant une coopération indispensable au Royaume-Uni.

Mme Sturgeon a également été accusée de se moquer des principales réunions Cobra par Dominic Cummings, l’ancien conseiller du Premier ministre.

Désormais hors du gouvernement, M. Cummings a affirmé que Mme Sturgeon avait sapé l’approche des quatre nations vis-à-vis de Covid en annonçant des mesures lors de sa propre conférence.

Mme Sturgeon a tenu ses briefings télévisés quotidiennement à 12h15 pendant la pandémie, ils étaient donc souvent directement après une réunion de crise à l’échelle du Royaume-Uni.

JUST IN: Brexit en direct: l’UE raille le Royaume-Uni ” isolé ” à l’occasion de son 5e anniversaire

Nicola Sturgeon a affirmé que le pays avait souffert à cause du Brexit (Image: GETTY)

S’adressant au comité des sciences et de la technologie et au comité de la santé et des services sociaux le mois dernier, M. Cummings a déclaré : , dès que nous avions ces réunions, Nicola Sturgeon allait tout de suite annoncer ce qu’elle voulait.

« Donc, vous avez eu ces réunions complètement Potemkine sans que personne ne creuse réellement la réalité en détail, parce que tout le monde pensait que dès que la réunion serait terminée, tout le monde allait simplement apparaître à la télévision et commencer à babiller. »

Le gouvernement écossais a nié ces allégations.

Malgré les appels de Mme Sturgeon, le Premier ministre a rejeté toute chance de tenir un deuxième référendum sur l’indépendance après le vote unique en une génération en 2014.

A NE PAS MANQUER

‘Malade et fatigué!’ Les Écossais s’en prennent à Sturgeon pour un tweet sur les euros [Latest]

C’est non, Nicola ! Double misère alors que Sturgeon a dit à Boris de REFAIRE le vote [Update]

Un tiers des Écossais voulait que l’Angleterre perde la Coupe du monde avant le plaidoyer de Sturgeon [Insight]

Nicola Sturgeon s’est souvent heurté au Premier ministre (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon a insisté sur le fait qu’elle conduirait le pays à un référendum (Image: GETTY)

Le vote de 2014 a vu 55 % des voix contre 45 pour rester dans le Royaume-Uni dans ce qui était un référendum unique dans une vie.

Mme Sturgeon, cependant, a depuis fait valoir que le Brexit a modifié les paramètres du référendum de 2014.

Avant les élections locales de mai, le Premier ministre s’était engagé à organiser un référendum sur l’indépendance d’ici la fin 2023.

Le parti n’ayant pas atteint la majorité de 65 sièges, certains ont affirmé que Mme Sturgeon n’avait pas le mandat de donner suite à un deuxième vote.

Nicola Sturgeon a manqué de peu la majorité (Image: Express)

Michael Gove a désormais exclu la possibilité de voter avant les élections générales de 2024.

Dans une interview au Daily Telegraph, M. Gove a déclaré : « Le Premier ministre est entièrement concentré sur le fait que, pendant la durée de vie de ce parlement, nous augmentions les opportunités économiques, nous donnions aux gens la possibilité de gagner plus de leur vie, de profiter contrôle de leur avenir.

Nicola Sturgeon: M. Gove a affirmé qu’un vote n’aurait pas lieu avant 2024 (Image: GETTY)

“Et c’est à juste titre sur quoi devrait se concentrer le Premier ministre du Royaume-Uni.

“Je pense qu’il est insensé de parler d’un référendum maintenant – nous nous remettons de Covid.

“Il me semble au mieux téméraire, au pire de la folie, d’essayer de faire passer la conversation à la division constitutionnelle alors que les gens s’attendent à ce que nous travaillions ensemble pour relever ces défis.”