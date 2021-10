Brexit: un expert dénonce les critiques « paresseuses » de la chaîne d’approvisionnement

La Grande-Bretagne a achevé son départ de l’Union européenne à la fin de l’année dernière à la suite d’un accord commercial sur le Brexit à la 11e heure après plusieurs mois de négociations tendues et souvent amères. Mais au cours des dernières semaines, le Royaume-Uni a souffert d’une crise de la chaîne d’approvisionnement, avec une pénurie de carburant déclenchant une frénésie d’achat de panique aux pompes à essence. Une énorme pénurie de chauffeurs de poids lourds – dont beaucoup sont retournés dans leur pays d’origine pendant la pandémie de Covid mais ne sont jamais revenus – a également conduit à vider les rayons des supermarchés, augmentant les craintes que les familles ne soient privées de certains de leurs aliments préférés ce Noël.

Les autres ont rapidement blâmé le Brexit pour ces problèmes alors qu’ils continuent de faire campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne un jour l’UE.

Aujourd’hui, Thierry Breton, l’homme politique français qui est également commissaire au marché intérieur de la Commission européenne, a qualifié le Brexit de « catastrophe économique » pour le Royaume-Uni, tout en énumérant une multitude de problèmes que le pays a connus ces dernières semaines.

Il a déclaré lors d’une interview avec la chaîne française BFMTV : « C’est une catastrophe économique.

« Regardez ce qui se passe dans les rayons des supermarchés, regardez ce qui se passe aux pompes à essence, regardez ce qui se passe avec la pénurie d’infirmières et de médecins, regardez ce qui se passe avec la pénurie de camionneurs, regardez ce qui se passe se passe dans le secteur de la construction.

Brexit news: Thierry Breton a lancé une attaque furieuse contre le Royaume-Uni (Image: GETTY)

Brexit news: Thierry Breton a qualifié le départ du Royaume-Uni de l’UE de « catastrophe économique » (Image: GETTY)

« Ce qui se passe actuellement est un vrai drame. »

Il a ajouté: « Considérez qu’après avoir dit qu’ils pourraient retrouver la prospérité, ce qui signifiait dans une certaine mesure que chaque ressortissant de l’UE serait expulsé – au moins une grande partie d’entre eux – eh bien maintenant, ils doivent revenir, car les infirmières manquent.

« Il y a 100 000 chauffeurs de camion portés disparus. »

Une flambée mondiale des prix du pétrole et du gaz qui – déclenchée par une augmentation de la demande et des pénuries d’approvisionnement – a entraîné une forte augmentation des prix des pompes à essence.

Brexit news : la France a également été durement touchée par certains des problèmes répertoriés par Thierry Breton (Image : GETTY)

La France a été fortement touchée par cela, en particulier dans les zones rurales et à la périphérie des villes où les gens dépendent de leur voiture.

La semaine dernière, le gouvernement d’Emmanuel Macron a annoncé son intention de verser 100 € (85 £) aux personnes à revenu faible ou moyen tout en promettant de geler les prix de l’essence afin de calmer la colère croissante face à la flambée des prix du carburant et du coût de la vie.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré que le « paiement d’inflation » unique, qui devrait commencer à partir de fin décembre, serait versé à ceux qui gagnent moins de 2 000 euros nets par mois, y compris les travailleurs des secteurs privé et public, les travailleurs indépendants. , demandeurs d’emploi et retraités.

Il a ajouté que cela affecterait quelque 38 millions de personnes en France, tandis que les prix du pétrole seraient également « gelés » pour l’intégralité de l’année prochaine.

Brexit news : la France pourrait être confrontée à une pénurie de chauffeurs routiers (Image : GETTY)

Brexit news : les prix du pétrole ont bondi en France (Image : GETTY)

La France pourrait également être confrontée à une pénurie de chauffeurs de camion après avoir laissé M. Macron au visage rouge en exigeant une augmentation de salaire égale à celle de la Grande-Bretagne après le Brexit.

Le manque de chauffeurs de poids lourds au Royaume-Uni a vu certains supermarchés promouvoir des emplois de transporteur avec des salaires atteignant près de 57 000 £ par an.

Mais l’intersyndicale française représentant les salariés de la convention collective nationale des transports routiers (CCNTR) a demandé au gouvernement de réévaluer les salaires et d’ajouter un 13e mois « pour tous » ou bien d’en assumer « toutes les conséquences ».

Le groupe composé de la CFDT, de la CGT, de FO, de la CFTC et de la CFE-CGC a écrit : « Tous les secteurs de la CCNTR connaissent actuellement une tension extrême et une pénurie de salariés sans précédent.

Brexit news : La pénurie de chauffeurs routiers au Royaume-Uni (Image : EXPRESS)

« Nous ne pouvons plus tolérer ce manque de considération », a souligné le communiqué intersyndical, dénonçant la recherche du « profit au détriment des acteurs essentiels, qui assurent inlassablement la continuité de ces activités économiques ».

Les syndicats ont également appelé à « la revalorisation de toutes les grilles salariales dans tous les secteurs couverts par la CCNTR sur une base minimale de deux chiffres ».

Actuellement en France, toutes les personnes travaillant dans l’industrie du transport routier sont au salaire minimum, à l’exception d’un petit groupe qui est à un cent au-dessus du minimum lors de l’embauche.

Un récent rapport de Transport Intelligence a également révélé que l’Europe continentale était durement touchée par la pénurie de chauffeurs de camions, estimée à environ 400 000 chauffeurs.

Il a constaté que depuis 2019, la France est confrontée à une pénurie d’environ 43 000 conducteurs.

La France est également confrontée à une crise des services de santé après que quelque 20 000 infirmières et autres personnels de santé ont été suspendus le mois dernier et risquent un licenciement pour non-respect d’un délai pour se faire vacciner contre Covid.

La pénurie actuelle de travailleurs de la santé a été principalement déclenchée par les infirmières et les assistants qui ont quitté leur emploi cette année en raison de la frustration causée par les bas salaires et le travail excessif pendant la pandémie, a déclaré le Syndicat national des infirmières et infirmiers.

Le syndicat a ajouté le mois dernier : « C’est un cercle vicieux. De plus, 10 pour cent des infirmières sont en arrêt de travail pour des raisons de santé. »