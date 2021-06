L’actualité du cricket : le cricket saoudien est en pleine transformation

Classé 28e au dernier classement ICC T20I, l’Arabie saoudite n’est pas un nom synonyme de cricket. Cependant, tout cela pourrait changer si la dernière poussée pour promouvoir le cricket dans la région pouvait déclencher l’étincelle requise.

C’est le football qui a dominé le paysage du Royaume du Moyen-Orient, avec cinq qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA lors des sept dernières éditions confirmant leur statut de géants du continent asiatique.

Alors que le football continue de prospérer en Arabie saoudite, ces dernières années ont vu plusieurs événements sportifs de haut niveau et des athlètes se rendre dans le Royaume. Dans le cadre de la vision large du plan directeur Vision2030, l’Arabie saoudite a récemment accueilli certains des plus grands événements de boxe, de lutte, de tennis, de golf et de rallye automobile.

Plus tard cette année, le pays organisera son premier Grand Prix de Formule 1 avec une course nocturne sur le circuit de Jeddah Street.

Alors que la multitude d’investissements dans divers sports continue de prendre de l’ampleur, le cricket en Arabie saoudite est sur le point de recevoir un coup de pouce avec un accent renouvelé sur le développement du jeu. Avec une importante population d’expatriés originaire du sous-continent indien, le cricket a toujours eu un vaste potentiel sous-jacent de croissance dans la région.

Les racines historiques du cricket en Arabie saoudite remontent aux années 1960, même si ce n’est qu’en 2003 que le Royaume est devenu membre affilié de l’International Cricket Council (ICC). Il a ensuite été promu au statut d’associé en 2016, tout en étant intronisé en tant que membre à part entière de l’Asian Cricket Council (ACC) la même année.

C’est sur cette base que la Fédération saoudienne de cricket (SACF) sous la direction de son président, le prince Saud Bin Mishaal Al Saud, cherche à inaugurer une nouvelle vision pour l’expansion du sport. Créée en 2020 en tant qu’organisme administratif unique pour le cricket en Arabie saoudite, la SACF a fixé des objectifs à long terme pour renforcer la participation communautaire des Saoudiens et des expatriés.

Travaillant vers l’objectif ultime d’établir des équipes nationales saoudiennes compétitives, la SACF a récemment lancé plusieurs initiatives qui incluent la formation du championnat national de cricket.

La première édition en cours du tournoi national a vu une participation de plus de 7 000 joueurs, avec des matchs organisés sur 11 sites différents à travers le Royaume. Le président de la SACF a affirmé que ce programme n’est que le début d’une refonte majeure et que plusieurs autres initiatives sont en cours.

“L’un de nos plus grands plans est d’avoir une infrastructure appropriée pour le jeu, puisque nous ne l’avons pas aujourd’hui”, a déclaré le prince Saud Bin Mishal Al Saud à Arab News dans une récente interview.

«Nous prévoyons d’avoir des académies de cricket, plus de terrains, de meilleures installations avec des divertissements et d’autres services autour d’eux pour attirer les jeunes Saoudiens et étrangers au jeu.

“Nous discutons avec des entraîneurs et des légendes du jeu, et nous les ferons qualifier et améliorer les entraîneurs de cricket national et aider au niveau national.”

Dans sa tentative de faire connaître le jeu en Arabie saoudite, la fédération a signé plusieurs protocoles d’accord avec des entités gouvernementales, semi-gouvernementales et privées. La semaine dernière, le président de la SACF s’est rendu au siège de l’ICC à Dubaï pour rencontrer des responsables de l’instance dirigeante mondiale du sport. Le président s’est également rendu au stade de cricket de Sharjah où il a eu une vue directe des installations et de la gestion du terrain.

Ces réunions aux Émirats arabes unis ont eu lieu dans la foulée du président qui a accueilli l’ambassadeur indien en Arabie saoudite, le Dr Ausaf Sayeed à Riyad. La discussion a porté sur la façon dont les deux pays pourraient coopérer pour développer le sport à travers l’Arabie saoudite.

La SACF fait définitivement tout son possible avec sa vision du cricket en Arabie saoudite, et un avenir prometteur semble se réserver pour ce sport dans le Royaume.

Les Émirats arabes unis et Oman ont été jusqu’à présent les forces de cricket dominantes dans le Golfe, mais il pourrait bientôt y avoir un autre acteur sérieux dans la région si tout se déroule comme prévu pour la SACF.

