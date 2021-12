L’actualité du jeu vidéo la plus étrange de 2021

2021 a été une année étrange à bien des égards. Oubliez cependant ce qui se passe dans le monde. Oubliez la politique locale, oubliez la pandémie – nous parlons maintenant de nouvelles très importantes. On parle de jeux vidéo.

Fortnite est devenu l’une des expériences les plus surréalistes auxquelles vous pouvez jouer gratuitement, les joueurs se sont attachés de manière inquiétante à une femme vampire incroyablement grande, et The Matrix Online pourrait avoir plus d’impact sur le nouveau film Matrix Resurrections que Reloaded ou Revolutions. Ce n’est vraiment que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les nouvelles étranges sur les jeux de l’année dernière – vous pouvez trouver tous les autres détails juteux dans notre ventilation ci-dessous. Ce sont les dix reportages les plus étranges sur les jeux vidéo de 2021.

NFT Ubisoft



Ubisoft se lance sur le marché du NFT avec Ghost Recon : Breakpoint NFT. Cela a commencé plus tôt ce mois-ci, permettant aux joueurs d’obtenir des produits cosmétiques uniques dans le jeu qui peuvent ensuite être échangés avec d’autres joueurs. Ceci est actuellement en cours de lancement progressif dans un nombre limité de régions, mais si cela se passe bien, nous devrions nous attendre à ce qu’il soit déployé à l’échelle mondiale – si légalement possible – et ensuite inclus dans d’autres jeux Ubisoft. C’est certainement une façon de rentabiliser vos jeux, nous le leur donnerons.

Tout dans Fortnite



Fortnite a tout. Est tout. Fait tout. Vous pouvez jouer à une bataille royale dans Fortnite, vous pouvez jouer à un parmi nous dans Fortnite, vous pouvez passer du temps avec vos amis tout en vous déguisant en Naruto ou The Rock dans Fortnite – les possibilités semblent vraiment infinies. Saviez-vous qu’il y avait même un court jeu Sonic, Sonic Origins, jouable exclusivement à l’intérieur de Fortnite ? C’est pratiquement une plate-forme à part entière, ce qui n’est pas nécessairement une bonne chose, comme le souligne Kirk McKeand dans son article sur Epic Games et le métaverse.

Jeu PlayStation sur Game Pass



La bataille pour une bibliothèque de jeux exclusive fait rage, comme nous pouvons le voir avec Sony et Microsoft qui achètent avec empressement des studios de jeux pour renforcer leurs offres propriétaires. C’est pourquoi lorsque le propre MLB de Sony San Diego: The Show 21 est arrivé sur les consoles Xbox en tant que titre de lancement du Game Pass, c’était une grande nouvelle. Il a été théorisé que cela était dû à la pression de la Major League Baseball, mais quelles que soient les raisons, cela a abouti au plus grand lancement jamais réalisé pour un jeu MLB.

La trilogie GTA est cassée



Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a amené le trio PS2 de jeux GTA sur les plateformes modernes, et pour plusieurs raisons, cela a été un désastre. Les changements stylistiques étaient déjà source de division dans les premières captures d’écran, mais à la sortie, il est rapidement devenu évident que tout n’allait pas bien. La météo était perturbée, les ponts étaient invisibles, la physique n’avait aucun sens, les modèles de personnages avaient des membres tordus ou des proportions grotesques – la liste des problèmes était longue.

Rien de tout cela n’a été aidé par le fait que ce port était basé sur les versions mobiles des jeux, qui étaient déjà connues pour avoir quelques problèmes, et qu’une bonne partie de la musique bien-aimée a été supprimée. Oh, et le lanceur PC de Rockstar est tombé en panne pendant plusieurs jours après le lancement, rendant tous les jeux Rockstar sur PC injouables. Facilement le lancement le plus controversé depuis Cyberpunk 2077, et pas un bon spectacle pour les jeux vieux de près de deux décennies.

Days Gone n’aura pas de suite à cause des « joueurs bon marché »



Le co-directeur de Days Gone et ancien employé de Bend Studios, John Garvin, est apparu dans une vidéo sur la chaîne YouTube de David Jaffe pour exprimer ses réflexions sur Days Gone 2, qui n’a pas reçu le feu vert de Sony et n’est jamais entré en pleine production. « Ne vous plaignez pas si un jeu n’obtient pas de suite s’il n’était pas pris en charge au lancement », partage Garvin avec Jaffe, en plus de quelques notes remplies d’explétions. « Si vous aimez un jeu, achetez-le au prix plein *******. » Calme-toi, Jean. Le nom de votre protagoniste était « Deek ».

La popularité de Lady Dimitrescu



Alcina Dimitrescu de Resident Evil Village est censée être un peu plus imposante que séduisante, mais ce n’est pas ce que les fans pensaient lorsqu’ils ont vu pour la première fois le vampire et ses filles. Les mèmes sont rapidement apparus sur toutes les plateformes de médias sociaux tandis qu’Internet a collectivement décidé que le nouveau nom de Lady Dimitrescu était « maman ». Ensuite, les mods sont venus et l’ont remplacée par Thomas the Tank Engine.

Doja Cat adore Final Fantasy XIV



Les célébrités jouent aussi aux jeux vidéo, c’est vrai. Parfois, ils sont comme de vraies personnes et tout. Le mois dernier, Doja Cat a tweeté sur la façon dont elle jouait à l’un des jeux les plus populaires au monde, Final Fantasy XIV. La dernière extension, Endwalker, vient de sortir, et Doja Cat se lance clairement dans le battage médiatique avec tout le monde. Nous n’avons pas d’autre choix que de rester debout.

Morpheus n’est pas dans Matrix Resurrections car il est mort dans Matrix Online



Nous n’avons pas encore vu Matrix Resurrections, mais d’après ce que nous comprenons jusqu’à présent, Laurence Fishburne ne reprendra pas son rôle de l’emblématique Morpheus. Après tout, Morpheus est canoniquement mort. Si vous ne vous souvenez pas de cette partie des films, ce n’est pas de votre faute. The Matrix Online a été lancé après la trilogie originale et a continué le canon des films avec plusieurs scénarios dans un format MMO. Dans l’un de ces scénarios, Morpheus a été abattu par un nouvel ennemi puissant. Qu’on le veuille ou non, c’était la fin de l’histoire de Morpheus dans l’univers de Matrix, et si Laurence Fishburne fait une apparition dans The Matrix Resurrections, ce sera probablement dans le cadre d’un flashback.

Chris Pratt est Mario



(Photo de Jesse Grant/. pour Disney)

Chris Pratt est Mario. Pas une phrase facile à digérer, même si elle est courte. Seth Rogen est Donkey Kong. Se lit comme un tweet dril. Le reste de la distribution est tout aussi déconcertant, mais peu importe ce que nous ressentons, le film Super Mario se déroule. Miyamoto a déclaré à propos de Chris Pratt : « Il est tellement cool. » En effet.

Un homme a porté Google Maps sur la NES, pour une raison quelconque



En 2012, Google a fait une blague sur le poisson d’avril qui impliquait de créer une version NES de Google Maps. C’était assez amusant, mais nous nous sommes toujours demandé si une telle chose était vraiment possible. En 2021, YouTuber et le hacker ciciplusplus ont réussi à créer une version réelle et fonctionnelle de Google Maps pouvant fonctionner sur du matériel NES ou Famicom. Seriez-vous en mesure de l’utiliser pour planifier votre itinéraire de retour? Probablement pas. Mais même en tant que démo technique, c’est très impressionnant, sinon un peu moins pratique que la vraie chose.

Écrit par Dave Aubrey au nom de GLHF.