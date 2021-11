L’actualité ‘Giga Press’ d’aujourd’hui fait grimper le stock de Tesla. Voici pourquoi.

Elon Musk fait les gros titres ce matin, et ce n’est pas pour l’un de ses nombreux tweets ou querelles de mèmes de crypto-monnaie avec d’autres magnats de l’entreprise. Plutôt, Tesla (NASDAQ :TSLA) apporte l’une de ses plus grandes améliorations techniques à son processus de fabrication via la presse Giga. Le stock de Tesla continue de chauffer alors que la société fournit des détails sur ce nouvel outil qui définit l’industrie, ainsi qu’une mise à jour de son calendrier de production à l’étranger.

Source : Shutterstock

Les voitures Tesla sont sans aucun doute les leaders de l’industrie des véhicules électriques, mais Elon Musk n’est pas du genre à rester satisfait. Au contraire, il cherche toujours des moyens d’améliorer le produit de Tesla. Et il semble qu’en ce moment, il voit un besoin d’amélioration immédiate dans le processus de fabrication.

Les voitures Tesla sont constituées de nombreuses pièces, ce qui en fait un véhicule robuste. La façon dont Musk le voit, moins il y a de parties, mieux c’est. En poursuivant cette idéologie, l’entreprise a mis au point un outil qui bouleversera la fabrication de véhicules – la Giga Press.

Aujourd’hui, la technologie fait l’actualité car Tesla met en œuvre sa deuxième presse Giga dans sa nouvelle usine allemande. La machine de plus de 400 tonnes est capable de produire un châssis Tesla en une ou deux pièces seulement. Il élimine le besoin de soudage et d’emboutissage des carrosseries de voitures. Avec son poids énorme, la Giga Press est la plus grande machine de moulage sous pression au monde. Maintenant, cela aide à réduire considérablement le besoin de pièces plus petites. Et il s’agira probablement d’une technologie que d’autres constructeurs automobiles adopteront dans les années à venir. La nouvelle machine Giga Press sera la deuxième de l’entreprise, après l’arrivée de la presse phare à Fremont, en Californie, l’année dernière.

Tesla Stock Pops alors que l’usine allemande se prépare pour le lancement de décembre

L’analyste des marchés d’InvestorPlace et le taureau boursier de Tesla, Joanna Makris, est ferme sur l’importance de la diffusion de la presse Giga dans les années à venir. « Le moulage sous pression changera l’économie de la fabrication automobile », déclare Makris. « [It will allow] Tesla fabriquera de grandes parties de ses voitures avec une seule feuille de métal qui formera exactement ce dont elle a besoin, éliminant ainsi le besoin de plusieurs robots et personnes pour souder et assembler ces pièces. »

Tesla aura très bientôt la possibilité d’adapter cette capacité au marché européen. L’annonce de la construction par l’entreprise d’une presse Giga en Allemagne s’accompagne d’une autre annonce importante. Tesla s’attend à ce que l’usine Giga de Berlin-Brandebourg commence sa production en décembre, mettant ainsi un terme à une attente de plusieurs mois pour obtenir les permis environnementaux nécessaires pour fonctionner.

L’emprise des bonnes nouvelles renforce un peu l’action TSLA ce lundi. L’action Tesla augmente de plus de 4%, avec plus de 9 millions d’actions échangées tout au long de la matinée.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.