L’actuel champion olympique, le rival exigeant de l’Espagne à ses débuts

25/07/2021 à 09:25 CEST

Ceux de David Martín Lozano commencent leur aventure aux Jeux Olympiques devant l’une des équipes qui rassemble le plus d’incitatifs pour accéder aux médailles et champion olympique en titre, Dejan Savi & la Serbie de cacute, qui a en sa possession un total de cinq médailles olympiques.

l’Espagne, qui arrive au rendez-vous entre les trois principales sélections candidates pour le métal d’or, cherchera à se racheter de l’élimination à Rio de Janeiro 2016 en quarts de finale justement contre les Serbes (7-10). L’équipe des Balkans s’est débarrassée de l’Italie et de la Croatie dans les manches suivantes et a remporté sa cinquième médaille olympique, la première d’or..

L’équipe nationale est incluse dans le groupe B avec l’Australie, la Croatie, le Kazakhstan, le Monténégro et la Serbie et les quatre premiers ont accès. Les rivaux les plus dangereux de l’équipe espagnole sont la Serbie, la Croatie et le Monténégro, trois des quatre délégations qui ont remporté les demi-finales de la dernière édition avec l’Italie.

L’argent à la Coupe du monde, le ticket pour les Jeux Olympiques

L’équipe de Lozano a remporté le billet olympique de la Coupe du monde 2019 en clôturant sa participation en tant que deuxième classé, éliminée par l’Italie en grande finale. Les Espagnols se sont débarrassés d’une Croatie combative avec un 6-5 serré, mais ils sont restés au bord de la troisième médaille d’or en Coupe du monde.

Avec l’Espagne, les équipes de Hongrie, Serbie, Italie et Croatie sont les grands candidats aux médailles de cette édition. Les Hongroises sont l’une des équipes les plus performantes dans le domaine du water-polo féminin avec un total de 15 métaux : neuf or, trois argent et trois bronze.