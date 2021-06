Lacuna Coil “commence à collecter des idées” pour un nouvel album

Dans une nouvelle interview avec Revolver, BOBINE DE LACUNE chanteur Cristina Scabbia On lui a demandé si elle et ses camarades de groupe avaient utilisé le temps d’arrêt du coronavirus pour travailler sur de la nouvelle musique. Elle a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Pas pendant la quarantaine, car nous ne voulions pas forcer le fait que parce que nous étions à la maison, nous devions écrire de la musique. Nous avons toujours pensé que pour écrire de la musique, il fallait être inspiré. Et l’inspiration vient de l’extérieur , vient des expériences que vous avez, des choses que vous vivez. Au moins cela est valable pour nous.

“Tout ce que nous faisons dans une vie normale, dans une vie normale nous enrichit et nous donne des informations que nous pouvons mettre dans notre musique”, a-t-elle expliqué. “Et aussi nous aimons écrire ensemble. Donc, si Marco [Coti Zelati, bass] crée la base de la musique avec les autres musiciens du groupe, puis Andréa [Ferro, vocals] et je me lance avec les paroles et les lignes vocales. Mais nous le faisons ensemble. Nous devons entrer en mode d’écriture de chansons. Donc nous n’aimions pas vraiment le fait que nous devions écrire séparément juste parce que nous devons mettre un disque [together] car c’est la quarantaine. Maintenant, nous commençons à collecter des idées parce que nous nous sentons un peu plus heureux.”

Gale a ajouté: “Nous ne voulions rien de lié à la négativité de la pandémie… C’est pourquoi j’ai utilisé mon temps pour faire quelque chose de complètement différent. Parce que je sais que ce que j’ai fait est complètement différent de ce que je fais habituellement me fera recommencer faire ce que je faisais avant avec passion — avec la même passion. J’avais juste peur que si j’avais utilisé tout le temps libre pour faire de la musique alors que je n’en avais pas vraiment envie, cela aurait eu une influence négative sur moi. aurait été, comme, “Je ne veux vraiment pas faire ça.” Et je voulais aussi me prouver que, oui, la musique est ma passion principale. J’aime ce que je fais dans la vie, et j’espère pouvoir le faire jusqu’au jour de ma mort. Mais je voulais aussi me montrer que je peux être capable de faire autre chose aussi.”

BOBINE DE LACUNE sortira un nouvel album live, “En direct de l’Apocalypse”, le 25 juin via Siècle des médias. L’effort a été enregistré lors de l’événement en direct spécial du groupe en septembre 2020 où BOBINE DE LACUNE a réalisé son dernier album, “Anima noir”, dans son intégralité. Ce spectacle très spécial sortira désormais en vinyle et CD ainsi qu’en album numérique. Les formats d’album physiques sont accompagnés d’un DVD bonus contenant les images du flux en direct original.

En février, BOBINE DE LACUNE a participé à une initiative baptisée “L’Ultimo Concerto ?” (Dernier Concert) pour souligner l’avenir de plus en plus incertain des salles de concert. Au lieu de livrer des performances en direct dans le cadre d’un flux virtuel gratuit programmé le 27 février, chacun des quelque 130 artistes italiens a été filmé en train de monter sur scène dans un lieu différent, puis de rester là en silence pour commémorer le premier anniversaire de la premiers sites italiens fermés.



