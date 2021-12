Lacuna est un jeu de détective noir qui espère réinventer le genre pointer-et-cliquer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Qu’y a-t-il dans le « détective noir » et le « pixel art » qui font qu’ils vont si bien ensemble ? Entre Backbone, The Darkside Detective et Unavoué, cela devient un genre assez costaud au sein d’un genre.

Maintenant, pour ajouter à cette pile, il y a Lacuna : Un « noir de science-fiction », qui promet un certain nombre de fonctionnalités dans l’espoir d’améliorer quelques-unes des pires habitudes du genre pointer-cliquer. Chasse aux pixels ? Des solutions de casse-tête absurdes ? Se faire dire « X s’en souviendra » et qu’ensuite il ne se passe plus rien ? Ce sont toutes des choses du passé, dit Lacuna, qualifiant ces tropes de « bagages » et mettant en évidence leurs commandes de mouvement de plate-forme et la possibilité d’activer les contours des objets interactifs.

Lacuna a déjà des critiques assez stellaires sur PC, y compris une poignée de 9/10 et même quelques récompenses. Les critiques sur Steam font l’éloge du récit, de la bande-son et des choix intéressants que vous faites en cours de route, chacun ayant des conséquences organiques (aucun de ces trucs « marcher sur un papillon, mettre fin accidentellement au monde »).

Lacuna arrive sur consoles le 21 décembre, à l’exception de la Nintendo Switch, qui obtiendra Lacuna une semaine plus tard, le 28 décembre. Le jeu coûtera 17,99 £ / 19,99 € et bénéficie d’une remise de 20 % sur le Nintendo eShop.