Lacunes dans l’éducation indienne de la maternelle à la 12e année et comment les combler

Nos efforts d’aujourd’hui permettront à nos générations futures de créer demain une nation plus forte.

Par Kavita Sahay Kerawalla

L’Inde a identifié l’éducation des enfants comme un domaine clé et a fait de nombreux progrès dans l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité pour les enfants. Pour assurer une éducation de qualité et inclusive aux enfants, diverses politiques et programmes tels que la loi sur le droit à l’éducation (RTE) de 2009, la politique nationale de protection et d’éducation de la petite enfance (EPPE) 2013 et la politique nationale d’éducation (NEP) 2020 ont été mis en place. Grâce à ces programmes, le gouvernement a visé à renforcer le système éducatif, à augmenter la scolarisation et à réduire le nombre d’enfants non scolarisés. Il a également lancé des programmes tels que des repas de midi par lesquels les étudiants qui ne pouvaient pas se permettre deux repas carrés par jour poursuivraient leurs études pour s’assurer qu’ils reçoivent au moins un repas équilibré par jour. Cependant, des lacunes subsistent.

Alors que les écarts entre l’accès à une éducation de qualité pour les populations rurales et urbaines ainsi que les « nantis » et les « démunis » ont toujours existé, la pandémie sans précédent les a encore élargis. L’apparition de COVID-19 a déplacé des millions de personnes, a entraîné la perte de moyens de subsistance et a exclu les enfants des écoles.

Au milieu des blocages, l’éducation s’est poursuivie à travers des sessions virtuelles qui obligent un étudiant à posséder au moins un smartphone, voire un ordinateur ou un ordinateur portable. De nombreux étudiants dans les villes ont pu poursuivre leurs études et atteindre leurs objectifs éducatifs par voie numérique. Cependant, les étudiants des banlieues, des petites villes et des villages n’ont pas pu le faire en raison du manque de ressources disponibles. Selon les données présentées par le ministère de l’Éducation au parlement le mois dernier, près de 30 millions d’enfants à travers l’Inde n’ont pas d’appareil numérique pour accéder à l’éducation en ligne.

La technologie Internet n’a pas encore atteint toutes les régions du pays. Même dans les villages et les villes où Internet est disponible, les étudiants sont confrontés à des problèmes d’accès à l’éducation en raison de la connectivité intermittente et de l’incapacité d’acheter des appareils numériques.

En Inde, nous sommes également confrontés à un grand fossé entre les sexes où une fille peut ne pas être envoyée à l’école. Ce fossé s’est également creusé en raison du ralentissement économique pendant la pandémie. Lorsque les revenus des parents ont été réduits, ils ont choisi de réduire l’éducation de leurs filles plutôt que de leurs fils.

De plus, le statut socio-économique d’une famille affecte le développement des compétences cognitives et de la capacité d’apprentissage d’un enfant. Dans un milieu économiquement marginalisé, l’accès aux ressources multimédias et multilingues est limité. Cela limite le développement des compétences cognitives et de la personnalité globale d’un enfant. L’accès aux ressources a été encore réduit au milieu de la pandémie. Ainsi, l’écart entre les compétences et les capacités des enfants appartenant aux couches supérieures et inférieures de la société s’est creusé.

Comment pouvons-nous combler ces lacunes?

En investissant dans l’accueil de la petite enfance :

Un enfant développe une réponse à un stimulus en fonction de l’environnement dans lequel il a été élevé. Lorsque les enfants sont exposés à un environnement diversifié, dès le début, non seulement ils apprennent mieux, mais ils développent également de meilleures compétences affinitaires. Ces compétences les aident à s’adapter à tout changement d’environnement.

Il est également nécessaire d’offrir aux élèves des ressources d’apprentissage adaptées à leur âge, une approche basée sur le jeu et une pédagogie appropriée pour les aider à développer les compétences nécessaires pour s’épanouir dans un avenir dynamique. Par conséquent, il est de la plus haute importance d’investir davantage dans les infrastructures, la pédagogie et les programmes d’études pour les élèves de la maternelle ou du préprimaire.

En investissant dans la formation des enseignants

Il a été remarqué qu’au début de la pandémie, alors que de nombreuses écoles privées ont pu former et équiper leur personnel enseignant pour relever les défis de la nouvelle normalité, ce n’était pas le cas dans les écoles publiques. Certains enseignants des écoles publiques, cependant, ont utilisé des moyens innovants pour assurer la continuité de l’apprentissage pour leurs élèves, comme écrire les leçons sur les murs des maisons du village ou utiliser le micro dans les mosquées pour lire les leçons.

À l’avenir, il est nécessaire que les qualifications de base des enseignants soient en phase avec les exigences d’aujourd’hui et les préparent aux défis du monde en évolution dynamique de demain.

En exigeant que l’éducation soit déplacée sur la liste de l’Union

La promulgation originale de la Constitution indienne définissait l’éducation comme une matière d’État. La 42e loi d’amendement de 1976 l’a déplacé de la liste des États à la liste concurrente en vertu de l’article 57. Cela signifie que les gouvernements central et des États sont habilités à adopter des lois concernant l’éducation.

Si l’éducation, y compris l’enseignement primaire, est inscrite sur la liste de l’Union, cela garantira l’uniformité et une meilleure qualité. Actuellement, seuls certains États comme le Kerala ont atteint des taux d’alphabétisation plus élevés. En faisant de l’éducation un sujet central, nous pouvons garantir les interventions du gouvernement de l’Union dans l’amélioration de la qualité globale et l’augmentation des taux d’alphabétisation à travers le pays.

Pour conclure, je suis personnellement convaincu que pour atteindre l’objectif du NEP 2020 de 100% de taux brut de scolarisation dans l’enseignement scolaire d’ici 2030, la participation de toutes les parties prenantes est nécessaire. En tant que membres responsables de la société, nous devons nous associer au gouvernement, aux écoles, à l’industrie, aux éducateurs et aux parents pour combler les écarts sociaux en matière d’accès, de participation et de résultats d’apprentissage dans l’enseignement scolaire. Nos efforts d’aujourd’hui permettront à nos générations futures de créer demain une nation plus forte.

(L’auteur est vice-président du groupe Ampersand. Les opinions exprimées sont personnelles.)

