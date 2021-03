Lacunes technologiques: les conseils d’administration des banques continuent de manquer d’expérience technologique

Accenture recommande que 25% des administrateurs des banques aient une expérience technologique.

Malgré l’augmentation significative de l’adoption des technologies numériques au cours des dernières années, il existe un manque continu d’expertise technologique et de maîtrise du numérique dans les salles de conseil des plus grandes banques du monde, selon un nouveau rapport d’Accenture. Le rapport, «Boosting the Boardroom’s Technology Expertise – Focus on Banking», est basé sur une analyse des antécédents professionnels de près de 2 000 administrateurs de plus de 100 des plus grandes banques du monde en termes d’actifs.

Il constate que si les banques intensifient leurs investissements technologiques pour suivre le rythme de l’évolution des demandes des consommateurs – telles que le besoin croissant d’interaction numérique et de travail à distance en raison de la pandémie de Covid-19 – leurs conseils d’administration n’ont pas l’expertise technologique pour minimiser les risques et maximiser les avantages de leurs investissements technologiques.

Accenture recommande que 25% des administrateurs des banques aient une expérience technologique. Alors que les banques ont fait des progrès en ajoutant de l’expérience technologique au conseil d’administration – qu’Accenture définit comme des cadres occupant ou ayant occupé des postes de direction dans une entreprise ou des responsabilités de direction dans une entreprise de technologie – ces progrès ont été lents.

Seuls 10% de tous les administrateurs, ainsi que 10% des PDG des conseils, évalués pour le rapport, ont une expérience professionnelle en technologie, en hausse de seulement 4 et 6%, respectivement, par rapport à il y a cinq ans. En outre, le nombre de banques dont le conseil d’administration compte au moins un membre ayant une expérience professionnelle en technologie n’a augmenté que de 10% au cours des cinq dernières années, passant de 57% à 67% – ce qui signifie qu’un tiers des banques n’ont toujours pas d’administrateur avec expérience professionnelle en technologie.

