L’ADA de Cardano franchit la barrière des 2 $, devriez-vous investir? Invezz

Cardano ADA / USD est cette plate-forme blockchain de preuve de participation (PoS) qui permet aux propriétaires de crypto-monnaie ADA d’exploiter le réseau et de voter sur les modifications.

Les développeurs l’utilisent pour créer des dApps, et il a été fondé en 2017 par Charles Hoskinson et Jeremy Wood.

La mise à niveau d’Alonzo comme catalyseur de croissance

Cela dit, il a d’abord suscité un certain scepticisme, des personnes affirmant qu’il n’est pas très connu, mais il a réussi à augmenter de 1 400 % en valeur au cours de l’année dernière en particulier.

Cela peut contribuer à beaucoup de choses. Par exemple, la Fondation Cardano a lancé le portail des développeurs pour engager beaucoup plus de développeurs sur la blockchain et créer leurs dApps.

De plus, la mise à niveau d’Alonzo prévue par Cardano, qui permettra des contrats intelligents et des capacités de financement décentralisé (DeFi), approche, avec une date de sortie confirmée le 12 septembre.

Cela dit, ADA a de nouveau franchi la barrière des prix de 2 $ le 13 août et l’a régulièrement dépassée toute la semaine, est-ce donc le bon moment pour investir?

Faut-il investir dans Cardano (ADA) ?

Le 17 août, Cardano (ADA) valait 2,09 $.

Son maximum historique s’est produit le 16 mai, où il avait une valeur de 2,45 $. C’est une différence de seulement 14%

Les choses deviennent intéressantes quand on regarde leurs performances en juillet.

Il a commencé fort, avec une valeur de 1,48 $ le 4 juillet. Il a ensuite atteint son point le plus bas le 20 juillet, avec une valeur de 1,02 $. Cela a marqué une baisse de 31 % de la valeur.

De plus, lorsque nous comparons la valeur du 20 juillet avec la valeur du 17 août, nous pouvons constater une augmentation de 105 %, ce qui indique une croissance. Sur la base des données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir qu’ADA a enregistré 32,73 milliards de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours et est classée comme “principalement haussière”.

De plus, lorsque nous examinons l’activité de la blockchain elle-même, nous pouvons voir une moyenne de 2,08 millions d’adresses, avec son maximum sur 30 jours à 2,13 millions d’adresses, ce qui est un nombre impressionnant pour la blockchain.

Ceci, à son tour, nous amène à la conclusion qu’il existe une demande pour le jeton ADA et que de nombreux utilisateurs transfèrent le jeton, ce qui entraînera une augmentation de sa valeur au fil du temps.

Lorsque nous prenons en considération les progrès de son portail de développement, ainsi que la mise à niveau prévue d’Alonzo, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur d’ADA atteigne 2,61 $.

Cela signifie qu’il peut potentiellement dépasser sa valeur la plus élevée de tous les temps après le 12 septembre, date à laquelle Alonzo sera mis en ligne. Ceci, à son tour, fait d’ADA un investissement rentable.

