L’ADA ne parvient pas à franchir le précédent record de 1,40 $, le marché est-il prêt pour un renversement ? ⋆ Crypto nouveaux médias

ADA s’est de nouveau rallié hier. Plus bas fixé à 1,30 $ du jour au lendemain. Cardano devrait commencer à faire marche arrière cette semaine.

L’analyse des prix de Cardano indique qu’une dynamique baissière suivra au cours des prochains jours, car un nouveau plus haut n’a pas pu être fixé hier. Par conséquent, nous supposons que les taureaux sont enfin épuisés et que l’ADA/USD est prêt à baisser à nouveau.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global des crypto-monnaies se négocie dans le rouge au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est parmi les moins performants, avec une perte de 5,79 %, tandis qu’Ethereum est resté relativement calme avec une perte de 0,89 %.

Mouvement des prix de Cardano au cours des dernières 24 heures : Cardano établit à la fois un plus haut et un plus bas

L’ADA/USD s’échangeait dans une fourchette de 1,30 $ à 1,38 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 11,84 % et totalise 1,737 milliard de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 42,5 milliards de dollars, classant la crypto-monnaie à la 5e place.

Graphique ADA/USD sur 4 heures : ADA prêt pour un renversement ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que le prix de Cardano ne parvient pas à franchir le sommet précédent, indiquant que les taureaux ont perdu leur élan.

Graphique ADA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de Cardano a connu une forte reprise au cours de la semaine dernière, le marché ayant gagné plus de 35% par rapport au creux précédent de 1,02 $. Au cours des jours suivants, l’ADA/USD s’est rallié à la résistance de 1,40 $, où une nouvelle hausse a été rejetée.

Ce qui a suivi a été une consolidation latérale de plusieurs jours autour de la barre des 1,30 $ et une autre tentative de hausse hier. Le prix de Cardano n’a pas pu atteindre le sommet précédent de 1,40 $, indiquant que les taureaux se sont épuisés au cours des derniers jours.

Au cours de la nuit, nous avons vu l’ADA/USD retester la barre des 1,30 $ comme support, avec un plus bas fixé légèrement plus haut. Par conséquent, Cardano se négocie actuellement dans une fourchette de plus en plus étroite, ce qui devrait entraîner une cassure à la baisse plus tard cette semaine, car les ours veulent enfin regagner une partie du gain observé la semaine dernière.

Analyse des prix de Cardano : conclusion

L’analyse des prix de Cardano est baissière pour les prochains jours car les taureaux sont épuisés après un fort rallye la semaine dernière, et un nouveau plus haut n’a pas pu être fixé hier. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ADA/USD s’inverse plus tard cette semaine et cherchons à tester d’autres plus bas.

