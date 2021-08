L’ADA / USD baisse en dessous du niveau de 2,5 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix de Cardano – 21 août

Au moment de la rédaction, le Cardano (ADA) est volatil, les prix fluctuant en dessous de la limite supérieure du canal.

Marché ADA/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 2,9 $, 3,0 $, 3,1 $

Niveaux d’assistance : 2,1 $, 2,0 $, 1,9 $

Depuis deux jours, la légère baisse positionne l’ADA/USD dans un mode baissier. Comme le montre le graphique journalier, le prix Cardano suit le mouvement latéral au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Pendant ce temps, la pièce a touché le support précédent à 2,3 $ tandis qu’un recul potentiel pourrait probablement faire grimper le prix pour retester le niveau de résistance de 2,5 $ au-dessus de la limite supérieure du canal.

Analyse des prix de Cardano : le prix de Cardano pourrait maintenir la tendance à la hausse

Comme le montre le graphique quotidien, si le prix Cardano décide de rester sous le contrôle des ours, le prix peut probablement tomber en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours et faire face aux niveaux de support les plus proches à 2,1 $, 2,0 $ et 19 $. À la hausse, les taureaux doivent pousser le prix au-dessus de la limite supérieure du canal et cela pourrait atteindre les niveaux de résistance à 2,9 $, 3,0 $ et 3,1 $.

Pendant ce temps, l’indicateur technique qui est l’indice de force relative (14) se déplace dans la région de surachat pour maintenir la tendance haussière. Par conséquent, si la pièce reste à la hausse, les haussiers peuvent continuer à introduire davantage de signaux haussiers sur le marché.

Marché ADA/BTC : le prix de Cardano reste à la hausse

Par rapport à Bitcoin, la pièce est instable depuis qu’elle atteint le sommet mensuel de 5417 SAT. Actuellement, le prix Cardano a récemment réussi à dépasser la limite supérieure du canal pour atteindre la hausse. Par conséquent, tout effort des acheteurs pour maintenir le prix à la hausse peut probablement pousser le prix au niveau de résistance de 5700 SAT et plus.

Cependant, si ADA/BTC passe en dessous de la moyenne mobile de 9 jours, le marché devrait atteindre les niveaux de support de 4400 SAT et moins. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) confirme que le marché peut rester à la hausse alors que la ligne de signal se déplace autour du niveau 70.