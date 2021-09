L’ADA/USD est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

Le graphique d’analyse des prix de Cardano est positif aujourd’hui. L’ADA/USD a connu une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Nous anticipons une hausse et une hausse de l’ADA/USD.

Analyse des prix Cardano : aperçu général des prix

ADA/USD a commencé le graphique d’analyse quotidienne des prix pendant que les acheteurs prenaient le contrôle du marché, provoquant une flambée des prix, formant des modèles de tête et d’épaule. La tendance haussière n’a pas duré longtemps avant l’arrivée des ours et a provoqué une résistance ferme que les acheteurs n’ont pas pu franchir. Les ours ont commencé à inverser la tendance haussière. Les acheteurs ont construit une solide résistance à 2,30 $ qui a contribué à une remontée vers les sommets intrajournaliers de 2,38 $

Le graphique d’analyse des prix de Cardano est positif aujourd’hui puisqu’un haut et un bas ont été établis au cours des dernières 24 heures. Tant que le support de 2,25 $ se maintient, nous prévoyons que l’ADA/USD augmentera et augmentera.

Source : Coin360

La plupart des actifs numériques saignent, comme l’indique la carte thermique quotidienne de la crypto-monnaie. Les deux actifs géants, Bitcoin et Ethereum, lisent des tendances de marché négatives enregistrant des baisses. Le prix du Bitcoin a chuté de 0,34%, tandis que le deuxième actif numérique a vu son prix baisser de plus de 4%. La pièce Binance (BNB) se négocie dans la même direction, enregistrant une baisse de prix de plus d’un pour cent. L’ADA/USD a chuté d’un pour cent et se négocie actuellement à 2,37 $.

Graphique ADA/USD sur 4 heures : ADA sur le point de s’inverser à nouveau ?

Le prix de Cardano a rejeté une nouvelle hausse sur le graphique en données de 4 heures, suggérant qu’un renversement est en cours.

Graphique ADA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Cardano a récemment connu une consolidation importante, l’ADA / USD commençant une ascension de plusieurs semaines après un pic immédiat à 3,05 $ les jours avant la mise à niveau d’Alonzo.

Le prix du Cardano est tombé à environ 2,5 $ fin août avant de rebondir entre 25 et 30% à 2,9 $. En conséquence, la résistance a été à nouveau testée. Le prix a chuté rapidement à 2,30 $ au cours de la semaine suivante, où un support a été obtenu et retesté plusieurs fois.

Lundi, le prix Cardano a tenté de franchir le support de 2,49 $ à plusieurs reprises avant d’être repoussé. Cela implique que les vendeurs étaient toujours en charge. Une baisse à 2,30 $ s’est produite, suivie d’une période de consolidation remontant à 2,40 $ hier.

Cardano a tenté d’organiser une reprise à la hausse et de briser la résistance mineure de 2,4 $, mais la forte hausse a été accueillie par un rejet massif à 2,427 $. Résultant en un chandelier rouge moyen se refermant sur la limite inférieure des bandes de Bollinger à 2,380 $. Les traders de swing à court terme ont vraiment été frustrés par la triste tournure des événements après la mise à niveau, car certains analystes avaient misé sur la tendance de 5 $ après la mise à niveau.

Analyse des prix de Cardano : conclusion

Les bandes de Bollinger sont larges sur le graphique d’analyse des prix sur quatre heures, signalant un marché légèrement volatil. La plupart des indicateurs techniques sont positifs et nous nous attendons à ce que l’ADA dépasse la résistance de 2,4 $ dans les prochaines 24 heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.