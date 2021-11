Ariana Grande a un nouveau travail. Grande, qui sert actuellement de mentor au concours de chant de réalité à succès The Voice, rejoint l’adaptation cinématographique musicale de Wicked. La chanteuse, actrice et star de Broadway, Cynthia Erivo, se joint également au casting. Les deux ont annoncé sur Instagram qu’ils avaient décroché des rôles dans le film. Erivo incarnera Elphaba, tandis que Grande incarnera Glinda.

Les deux chanteurs puissants ont fait cette annonce dans une déclaration commune sur Instagram, chacun partageant ses propres pages. Erivo a partagé une série de photos et lit : « Le rose va bien avec le vert », avec trois emojis en forme de cœur vert. Grande a également inclus des photos d’Erivo et d’elle recevant un appel Zoom du réalisateur leur annonçant qu’ils avaient été choisis dans la comédie musicale sur grand écran. « Dieu merci », a écrit Grande, marquant le film, son réalisateur et Erivo aux côtés d’un emoji de cœur.

Wicked est actuellement en développement. La production du film devrait commencer au cours de l’été 2022 au Royaume-Uni. Marc Platt produit par le biais de Marc Platt Productions, basé à Universal. Le vice-président exécutif principal de la production Erik Baiers et le vice-président du développement de la production Lexi Barta supervisent le projet au nom d’Universal, selon la date limite.

Wicked, le spectacle de Broadway, en est à sa 18e année. Bien qu’il s’agisse du premier grand projet de film de Grande de cette ampleur, Erivo n’est pas nouveau dans le monde de Broadway ou du cinéma. Erivo est à un pas d’être une gagnante EGOT – elle a actuellement des Emmy Awards, des Grammy Awards et des Tony Awards. Elle a été nominée pour un Oscar, un Golden Globe et un SAG. Elle est surtout connue pour avoir joué dans la comédie musicale de Broadway et récemment joué Aretha Franklin dans la série d’anthologies Genius : Aretha.

Grande est bien accomplie dans l’industrie de la musique. Également lauréate d’un Grammy Award, elle est la première et la seule artiste à avoir fait ses débuts en cinq singles au n ° 1 du Billboard Hot 100. Avant de dominer les charts musicaux, elle était connue pour son rôle dans Victorious sur Nickelodeon.