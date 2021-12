LadBaby sur Elton John et Ed Sheeran, rouleaux de saucisses et Noël no 1

Bienvenue dans The Big Questions de Metro.co.uk, où nous posons, eh bien, les grandes questions (et les plus petites aussi) et cette semaine, nous plongeons profondément avec Mark Hoyle de LadBaby, qui est en passe de remporter un record- briser le quatrième Noël numéro un d’affilée.

Hier, Ladbaby et Ladbaby Mum Roxanne ont sorti leur morceau festif Sausage Rolls For Everyone aux côtés d’Ed Sheeran et Sir Elton John, dans le cadre de leur chanson de Noël Merry Christmas.

Mark vous dira de ne pas croire ce que disent les bookmakers, avec des prédictions plaçant son coup au sommet pour remporter à nouveau le titre, mais il y a de fortes chances qu’il aide à collecter beaucoup plus pour la charité des banques alimentaires, The Trussell Trust, que ce soit il sort vainqueur ou pas.

Ici, nous discutons de tout ce qui est festif, des rouleaux de saucisses, et pourquoi Greggs ne lui a pas encore donné de carte noire.

Félicitations pour la nouvelle chanson de Noël, Sausage Rolls For Everyone – vous êtes sur la bonne voie pour un autre numéro un…

Ne croyez pas les bookmakers, même s’ils se trompent toujours, n’est-ce pas ! On ne sait jamais.

Vous nous avez parlé il n’y a pas si longtemps, sans rien dévoiler d’une autre chanson de Noël potentielle et voilà, vous avez laissé tomber la chanson

Je me sentais mal! Je savais que nous le faisions mais je ne pouvais pas te dire, [I had to say] « Ohhh on ne sait jamais… » et ne pas le donner.

Nous avons essayé de garder le secret le plus longtemps possible car nous voulions surprendre tout le monde. Vous ne voulez pas ouvrir vos cadeaux de Noël plus tôt.

Donc, nous pensons que l’histoire est qu’Ed Sheeran vous a envoyé un message après le numéro un de l’année dernière, avant que vous n’ayez contacté pour collaborer plus tôt cette année ?

Ouais, l’année dernière quand nous avons obtenu le numéro un [for Don’t Stop Me Eatin’] il a envoyé un message et a dit ses félicitations et a vu ce que nous faisions pour la charité, puis il y a six mois, au milieu de l’été, nous parlions à The Trussell Trust et nous entendions parler des effets que la pandémie a eus sur les banques alimentaires, nous avons dit essayons un plus de temps, agrandissons la chanson et récoltons encore plus d’argent.

J’ai demandé s’il y avait un monde dans lequel Ed se joindrait, et il a répondu immédiatement et a dit qu’il aimerait, mais il avait déjà commencé à écrire une chanson avec Elton John, donc nous étions intéressés à nous joindre à lui et Elton. Évidemment, nous avons dit oui.

Maintenant, ils ont deux chansons en lice pour le numéro un

Les chances qu’ils obtiennent le numéro un doivent être décentes ! Leur chanson permet de récolter des fonds pour leurs associations caritatives respectives, notre chanson le fait pour Trussell Trust, je pense que c’est ce qui est agréable à cette période de l’année, récolter des fonds pour tant de causes incroyables.

Ladbaby, Elton John et Ed Sheeran – une combinaison gagnante ?

Savez-vous combien vous avez aidé à collecter jusqu’à présent ?

L’année dernière, nous nous sommes également associés à Walkers Crisps, si vous incluez cela, nous avons également travaillé avec Weetabix, je pense que, dans l’ensemble, cela représente plus de 1,2 million de livres sterling. C’est super d’avoir pu faire ça, c’est un honneur.

La chose dont nous sommes le plus fiers, à part l’argent, c’est la sensibilisation, la sensibilisation des gens aux banques alimentaires. Il y a plus de banques alimentaires que McDonald’s dans ce pays et la plupart des gens savent où se trouve le McDonald’s le plus proche, mais ils ne savent pas où se trouve la banque alimentaire la plus proche.

Vous avez été si ouvert sur votre propre lutte avec l’argent dans le passé, et bien que vos chansons soient amusantes, à quel point est-il important pour vous de faire passer ces messages ?

Je pense que c’est ce que nous essayons de faire en général avec nos réseaux sociaux, nous voulons que LadBaby soit un endroit où les gens se sentent bien et un environnement positif toute l’année. Faites rire tout le monde, au moins cinq minutes par semaine. Avec tout ce que nous faisons, nous trouvons un moyen de redonner.

Ensemble, nous avons plus de 12 millions d’abonnés, alors utilisons-le pour les familles qui en ont le plus besoin. Nous savons ce que c’est que de s’inquiéter de mettre de la nourriture sur la table et de payer des factures. C’est bien de faire quelque chose de bien comme ça et de faire sourire les gens.

Récemment, George Clooney a déclaré qu’il avait refusé quelque chose comme 35 millions de dollars pour un travail qui ne correspondait pas à sa marque. Avez-vous refusé des collaborations dans le passé parce qu’elles n’étaient pas liées ?

Je n’en ai jamais refusé un pour 35 millions de dollars [laughs].

Moi et Rox refusons plus qu’on n’en prend. Nous sommes très conscients d’avoir une chaîne familiale et nous sommes conscients de l’impact… beaucoup de jeunes familles, d’adolescents et d’enfants regardent notre contenu et nous devons donner le bon exemple. Nous avons eu beaucoup de sociétés de paris qui ont voulu travailler avec nous, nous sommes conscients que ce n’est pas quelque chose que nous voulons promouvoir sur notre chaîne. C’est une chance que nous soyons dans une position où nous nous sentons à l’aise de refuser des choses qui ne donneront pas le bon exemple.

Mark et Roxanne prennent d’assaut les charts chaque année (Photo: PA)

Quel a été votre moment de pincement ?

Vous savez quoi, Ed et Elton sont là-haut. Quand nous avons tourné avec Elton, nous lui avons pris les paroles que Rox et moi avions écrites. Il était si gentil et poli… il est allé dans la salle de son pour enregistrer sa voix et nous étions dans la cabine, c’était ce moment vraiment surréaliste où ça sonnait comme Elton John, et c’était assez émouvant. J’étais en train de crier : « Oh mon dieu, c’est Elton John, j’entends sa voix, je suis dans la même pièce ». D’autant plus que c’était des lignes si ridicules, lui chantant des rouleaux de saucisses et les chantant d’une voix d’Elton John.

Et l’année dernière, des chips de saucisses roulées ont été déployées dans le pays. Et le rouleau de saucisse Haribo ! Le pouvoir des rouleaux de saucisses conquiert le monde.

Nous devons nous demander comment transmettre les paroles à Elton John et Ed Sheeran ?

Ils nous ont envoyé leur chanson, nous avons passé environ quatre semaines à écrire la chanson, [then handed it back to] l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de tous les temps, « Oh Ed, que penses-tu de cette chanson que moi et Rox avons écrite dans notre salon? » Je pense qu’il a peut-être changé deux lignes de toute la chanson.

C’est un autre moment surréaliste, il l’approuve presque et dit, « tu veux le chanter avec moi ? ». Ma voix est taillée pour la terrasse du foot, mais si tu veux que je chante avec toi, je le ferai.

Avez-vous une des cartes noires avec Greggs, comme Nandos ?

Ne me lancez même pas. Quand nous avons rencontré Ed, Ed a une carte noire Nandos, il me l’a montré, j’ai été frappé par la carte noire plus que lui ! Ça avait l’air si cool.

Il m’a dit, tu dois en avoir un Greggs. Non. La seule personne qui en a un, comme le disent les rumeurs, c’est Stormzy.

Greggs n’a jamais voulu travailler avec nous, ils ne nous ont jamais tendu la main. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour contrarier Greggs.

Qu’est-ce que tu as de plus à faire ?

Je les ai vérifiés dans deux chansons ! Ils savent probablement qu’ils ne peuvent pas m’en donner un parce que cela leur coûtera trop cher. Ils couleront dans une semaine.

Avez-vous une liste de personnes avec qui collaborer ?

J’enregistrerais une chanson avec absolument n’importe qui, tant que nous pouvons nous amuser à la faire et récolter beaucoup d’argent, je suis d’accord.

Ronan [Keating] l’année dernière était une telle légende, il est entré directement, a chanté quelque chose de si idiot, si magnifiquement. Je serai toujours un fan de Ronan Keating pour ça.

Verrons-nous Rox et toi aller vivre dans votre salon quand les résultats arriveront ?

Peu importe où nous terminons dans les charts, nous irons vivre avec tout le monde. C’est un moment privilégié que nous aimons partager. Je dis toujours que ce n’est pas vraiment nous qui visons le numéro un, c’est tout le monde. Nous n’y arrivons que parce que les gens nous soutiennent. Lorsque ces moments importants se produisent, nous voulons être là avec tout le monde, en faire partie, sans que tout le monde l’achète, nous ne serions pas là.

C’est le réveillon de Noël cette année non ? Je serai probablement à mi-chemin de la construction d’un tricycle…

Avec Die Hard allumé en arrière-plan

Avec Die Hard jouant fort en arrière-plan !

Le week-end de Ladbaby :

C’est samedi, qu’est-ce que tu fais ?

Ce samedi, je ferai ce que je fais la plupart des samedis, c’est-à-dire écouter Nottingham Forest, espérons-le, gagner. Ce samedi, je vais aussi probablement aller en ligne pour essayer de lire beaucoup de commentaires sur ce que les gens disent de notre chanson et de notre vidéo.

L’une des choses agréables d’être en ligne dans la communauté que nous avons, Rox et moi lirons les commentaires sur nos vidéos, comment les gens s’y engagent. Le clip est tellement amusant et sauvage. Je connais mon morceau préféré, mais j’ai hâte de voir ce que seront les autres.

C’est voir Ed et Elton être si idiots, s’habiller, manger des rouleaux de saucisses ; vous ne voyez normalement pas la royauté pop de cette façon.

Est-ce que vous vous allongez ou êtes-vous debout et à eux?

Faire la grasse matinée?! Je n’ai pas fait la grasse matinée depuis cinq ans. Je souhaite! Moi et ma femme, nous nous couchons assez tard, à minuit, les enfants sont généralement levés vers six heures, six heures et demie, ce sont de longues journées mais c’est très amusant et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement, surtout à Noël.

Le Père Noël arrive, je ne sais pas si vous avez entendu ? Nous avons eu Arthur Christmas et The Grinch en boucle pendant des semaines.

Quel est le petit-déjeuner parfait pour le week-end ?

Rouleaux de saucisses ! Vous connaissez la réponse. Petit-déjeuner, déjeuner ou thé, des rouleaux de saucisses tout le temps.

Comment ont évolué vos week-ends ?

Pas trop différent dans le sens du football, j’ai toujours vu Nottingham Forest perdre, donc c’est surtout une déception. Les samedis soirs étaient davantage consacrés à sortir avec des amis à boire, mais telle est la vie merveilleuse de la parentalité qui n’arrive pas aussi souvent. Il est généralement passé à regarder la télé du samedi soir.

Film ultime du dimanche soir

Mourir fort. C’est aussi Noël. Il y a environ deux semaines, Spotify nous a demandé quelle était notre chanson de Noël préférée, Rox a dit quelque chose comme Wizard, j’ai dit toute la bande originale de Die Hard.

C’est un film de Noël. Noël n’a officiellement commencé que lorsque j’ai regardé Die Hard. Je le regarde toujours la veille de Noël.



