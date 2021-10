Ladd, dans l’Octogone 679 jours plus tard avec Nunes en tête

Pour la deuxième semaine consécutive, l’UFC décerne la carte principale de son événement à un combat féminin. Si Marina Rodríguez est restée dans la ligne du titre avec sa victoire samedi dernier, Aspen Ladd et Norma Dumont pourraient rester dans une position de choix pour le titre poids plume. Nous devrons attendre, car l’événement principal de l’UFC Las Vegas 40 a connu de nombreuses variantes et nous devons savoir quel est le plan de l’entreprise maintenant.

Le procès qui clôturerait le show, en principe, allait opposer Ketlen Vieira à Miesha Tate. Un duel intéressant au poids coq qui est tombé le 22 septembre car Tate a été testé positif au covid. L’UFC a gravi une division et s’est concentré sur le stylo. Holly Holm entrerait en collision avec Norma Dumont et le vainqueur serait presque certainement le prochain challenger d’Amanda Nunes (la Brésilienne fera son prochain combat au poids coq, défendant sa ceinture contre Juliana Peña à l’UFC 269). Le plan a de nouveau changé le 6 octobre, lorsque Holm a été blessé et Aspen Ladd a pris sa place. L’Américain de 26 ans n’a plus combattu depuis décembre 2019. Il n’a pas hésité à prendre du poids et à accepter le procès avec si peu de préavis. Elle est remise de la blessure qui l’a arrêtée pendant si longtemps et a fait plusieurs tentatives infructueuses pour revenir. Elle est prête.

Pour sa part, Dumont arrive beaucoup plus abattu. La Brésilienne de 31 ans vient de remporter Felicia Spencer en mai 2021. On va voir deux styles différents. De Ladd se démarque par son punch et de Dumont le parquet. Il faudra voir celui qui pourra imposer son jeu. L’Américain a un grand défi. Il peut avoir de la rouille et peut perdre son adhérence dans sa nouvelle catégorie.. Il y a des doutes, donc Dumont a un peu d’avance. C’est évident. Tous deux sont confrontés à l’opportunité de leur carrière. La gagnante aura la chance d’assister au plus grand match de sa carrière.